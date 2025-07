Qui sont les nouvellles lauréates de la bourse Arcane 2025 ?

Dotée de 9000 euros, la bourse Arcane accompagne la concrétisation de projets éditoriaux souvent complexes à financer et à diffuser. Cette année, 84 dossiers ont été examinés par un jury composé de l’écrivain Aram Kebabdjian, de l’artiste Marie-Ange Guilleminot, et de Victor Guégan, responsable de la collection des livres d’artistes de la Bibliothèque Kandinsky (MNAM, Centre Pompidou).

Au terme de leurs délibérations, les jurés ont retenu Cloud Chambers, une œuvre à quatre mains qui unit deux pratiques artistiques : l’écriture fragmentaire, entre poésie et essai, et un travail plastique de montage de fac-similés issus de ressources scientifiques, textuelles et iconographiques.

Au croisement des arts

Le livre proposera un dialogue formel et intellectuel entre ces deux approches, à travers des jeux de renvois, d’échos et de contradictions. Les créatrices souhaitent interroger, par le biais de cette mise en tension, la notion de vision aveugle, cette capacité paradoxale à percevoir sans comprendre pleinement, ou à entrevoir ce qui demeure partiellement dissimulé.

Le projet puise ses références dans l’histoire du naturalisme, et plus largement dans les liens que la science et la fiction entretiennent avec l’image, le savoir et leurs zones d’ombre. À travers ce travail, les deux autrices questionnent les limites de la connaissance, la place du flou et de l’incertitude dans les disciplines scientifiques et artistiques.

En 2023, le jury de la bourse Arcane avait distingué un projet à la frontière de la cartographie et de la littérature. Pensé par Chloé Vanderstraeten, artiste visuelle, et Eva Anna Maréchal, autrice, cet ouvrage s’inspire d’un village alpin singulier : Viganella, en Italie, où les habitants ont installé un miroir de 40 m² sur la montagne pour ramener la lumière du soleil dans la vallée plongée dans l’ombre durant l’hiver. De ce phénomène concret est née une réflexion poétique et artistique sur les atlas, les territoires et les manières dont l’humain façonne son environnement.

Crédits image : À gauche, Caroline Reveillaud (© Caroline Reveillaud). À droite, Laure Mathieu-Hanen (© Violette Boyer-BusnIl)

