Un descendant de Charles Darwin interpelle Hermès sur l'éthique animale

Dans une lettre jointe à l’ouvrage, l'écologiste australien établit un parallèle entre leurs parcours familiaux. Tous deux, souligne-t-il, sont les héritiers d’une lignée emblématique : Charles Darwin, pionnier des sciences naturelles, et Thierry Hermès, fondateur de la célèbre maison. Chris Darwin rappelle qu’il consacre sa propre carrière à la défense de l’environnement et à la protection des animaux, un engagement qui prolonge selon lui les questionnements éthiques exprimés par son ancêtre en fin de vie.

Cette initiative intervient alors qu’Axel Dumas a récemment affirmé, lors d’une réunion d’actionnaires, que les élevages australiens fournissant des peaux de crocodile à Hermès contribueraient à la préservation des espèces menacées et à l’équilibre écologique local. Une affirmation que Chris Darwin conteste fermement. Selon lui, le rétablissement des populations de crocodiles en Australie s'explique avant tout par l'interdiction de leur chasse, bien plus que par les pratiques de l’industrie.

Pour appuyer ses propos, il s’appuie sur une enquête du Farm Transparency Project, une organisation australienne spécialisée dans la documentation des conditions d’élevage intensif. Les images diffusées montrent des crocodiles confinés dans des infrastructures bétonnées exiguës, soumis à des méthodes d’abattage particulièrement violentes, allant de l’électrocution à des mutilations avant leur mise à mort.

À travers ce cadeau symbolique, Chris Darwin invite le dirigeant d’Hermès à suivre l’évolution des mentalités et des pratiques dans le secteur du luxe. Il rappelle que la science nous éclaire de plus en plus sur les capacités cognitives et émotionnelles des animaux, en particulier des espèces exploitées dans la mode, ce qui impose une réévaluation des choix industriels et éthiques.

De nombreuses maisons prestigieuses ont déjà emprunté cette voie en renonçant aux peaux exotiques : Chanel, Balenciaga, Burberry, Mulberry, Victoria Beckham, Diane von Furstenberg ou Vivienne Westwood, sans oublier les principales Fashion Weeks de Londres, Copenhague, Melbourne et Helsinki, qui ont proscrit l’usage de matières issues d’animaux sauvages.

