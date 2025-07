En Irlande, sept siècles d’archives sauvés de l'oubli

Des siècles d’histoire partis en fumée… et patiemment reconstitués. Le 28 juin 1922, en pleine guerre civile, un incendie détruisait l’imposant bâtiment des archives publiques de Dublin, situé au cœur du quartier des Quatre Cours. En quelques heures, des siècles d’histoire partaient en fumée : des manuscrits médiévaux, des actes officiels, des recensements, des archives judiciaires…

Depuis trois ans, le Virtual Record Treasury of Ireland s’efforce de combler ces lacunes. À l’occasion du 103ᵉ anniversaire de cette catastrophe, les responsables du projet annoncent la mise en ligne de 175.000 archives supplémentaires, consultables gratuitement. Cette nouvelle livraison porte à 350.000 le nombre total de documents reconstitués, représentant plus de 250 millions de mots.

Un trésor pour la généalogie

Parmi les documents récemment numérisés, des recensements du XIXᵉ siècle, dont les originaux ont été détruits en 1922, dans lesquels figurent 60.000 noms. Ces informations, retrouvées grâce à des transcriptions conservées dans les archives nationales d’Irlande, constituent une ressource précieuse pour les chercheurs.

Cette reconstitution est aussi une aide cruciale pour les familles et les descendants de la diaspora irlandaise qui souhaitent reconstituer leur arbre généalogique. « Ce n’est qu’une infime partie de ce qui manque, mais ces 60.000 noms représentent un immense progrès », précise Ciarán Wallace, historien et co-directeur du projet, à The Guardian.

Dans les coulisses du pouvoir Tudor

Des portails thématiques couvrant différentes périodes de l’histoire du pays ont également été mis en ligne. « Age of Revolution » revient par exemple sur la rébellion irlandaise de 1798 et ses liens avec la Révolution américaine. « Age of Conquest », quant à lui, rassemble cinq millions de mots traduits qui expliquent l’histoire anglo-normande de l’Irlande entre 1170 et 1500.

Parmi les documents phares de cette mise en ligne figurent les « State Papers Ireland ». Ils constituent un ensemble de dix millions de mots traitant de la période 1660-1720, et plus spécifiquement les rapports d’espionnage du règne des Tudor, époque où l’Angleterre étendait son contrôle sur l’île.

Quelques secrets dévoilés...

Un journal intime, conservé jusqu’ici à la Bibliothèque du Congrès à Washington, est également disponible en ligne. Ce texte révèle de précieuses informations sur l’abolition du Parlement irlandais en 1800 et l’intégration de l’Irlande au Royaume-Uni. « On découvre comment certains députés ont été achetés pour faire passer l’Union », cite par exemple Joel Herman, chercheur associé au projet, toujours auprès du journal britannique.

Ces découvertes sont rendues possibles par une collaboration internationale d’ampleur. Pas moins de 75 bibliothèques et institutions partenaires, en Irlande comme à l’étranger, ont participé à l'effort de recherche d'exemplaires et transcriptions de documents souvent oubliés dans des réserves. Avec eux, nombre d’historiens, archivistes, informaticiens et spécialistes des humanités numériques ont été mobilisés.

Une récolte « impressionnante »

Grâce à leurs efforts communs, un outil numérique baptisé « Knowledge Graph Explorer » a été développé en partenariat avec le centre ADAPT Research Ireland. Accessible au grand public, il permet d’en apprendre plus sur les liens qui unissent les personnes, les lieux et les événements contenus dans les archives, si elles sont un peu trop floues.

« L’ampleur des données récupérées reste impressionnante », insiste Peter Crooks, historien et directeur scientifique du projet. Il ajoute : « Cela couvre une période immense, du XIIIᵉ au XIXᵉ siècle. »

« Rendre notre mémoire collective accessible à tous »

Le ministre irlandais de la Culture, Patrick O’Donovan, salue ce travail qui rend, selon lui, « notre mémoire collective accessible à tous, en Irlande comme à l’étranger. Il permet aux chercheurs, aux passionnés ou aux simples citoyens d’explorer l’histoire irlandaise sous un jour nouveau. » Le projet s’inscrit dans le cadre du programme Project Ireland 2040, qui soutient les grandes initiatives culturelles du pays.

À LIRE – Michel Tournier : un fonds d’archives exceptionnel pour la BnF

Depuis son lancement, le Virtual Record Treasury of Ireland a également organisé des expositions itinérantes et des rencontres publiques dans plusieurs villes du pays, de Donegal à Cork. En juin 2025, une nouvelle exposition numérique consacrée au rôle des bibliothèques dans la conservation des archives a vu le jour.

Crédits image : Image d'illustration. Photographie d'un auteur inconnu de Fionán Lynch (le deuxième en partant de la droite) and Eoin O'Duffy (quatrième en partant de la gauche) guerre civile irlandaise.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com