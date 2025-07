Augustin Trapenard fait son retour à la radio, avec une émission sur RTL

La station de radio publique France Culture s'assure de réserver une place conséquente, au sein de sa grille des programmes, aux livres et à la littérature. Et surtout aux auteurs et autrices qui la font : cette semaine, Laure Murat, Sabine Huynh, Bérénice Pichat ou encore Agnès Vannouvong et Ariane Jousse passeront par la Maison de la Radio.