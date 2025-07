Outlander, l'univers de Diana Gabaldon, revient avec une série préquelle

Outlander : Blood of My Blood capitalise sur le succès avéré de la série Outlander, créée par Ronald D. Moore, et des ouvrages originaux de Diana Gabaldon, publiés en France sous le titre Le Chardon et le Tartan par J'ai Lu, dans une traduction de Philippe Safavi.

Si la saga littéraire compte neuf ouvrages, tous disponibles en français (la partie 2 de L'adieu aux abeilles est le dernier paru), Outlander : Blood of My Blood propose un récit plus inédit, mais toujours fortement inspiré par les textes.

Diana Gabaldon a d'ailleurs elle-même signé les épisodes 9 et 10 de cette première saison, en collaboration avec Matthew B. Roberts, qui supervise l'ensemble.

Par Antoine Oury

