42 ans plus tard, l'aventure Mialet-Barrault s'arrête

Pour les deux éditeurs, l'aventure commune avait commencé en 1983 avec Barrault Éditions fondée alors que Bernard Barrault était directeur général des Éditions Stock et Betty Mialet directrice de Stock 2 (au sein des éditions Stock). Cette structure a notamment publié Ania Francos et Gilles Perrault. Ces deux succès leur ont permis de prendre le risque de lancer de jeunes talents, le plus remarqué d'entre eux restant peut-être Philippe Djian, auteur entre autres de 37,2° le matin.

L'adaptation du livre par Jean-Jacques Beineix avec Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle sera un succès international et est depuis devenu un classique du cinéma. D'autres auteurs sont révélés par la maison comme Jacques-André Bertrand, Laurent Bénégui, Lionel Duroy, Armand Farrachi, Michel Field, Jean-Luc Marty, Marc-Édouard Nabe, Carmen Castillo, Béatrice Shalit, Sylvie Caster, Agnès Pavy ou encore Catherine Baker.

Côté non-fiction, Barrault Éditions a publié des figures et intellectuels majeurs de l'époque comme Félix Guattari, Roland Castro, ou Daniel Cohn-Bendit. En 1992, la maison ferme ses portes et ses fonds sont revendus à Flammarion, qui en était le distributeur.

On prend les mêmes et on recommence

Mais Bernard Barrault et Betty Mialet ne se séparent pas pour autant. Ensemble, ils reprennent la direction des éditions Julliard en 1995. Ils y publient leurs auteurs, Laurent Bénégui, Philippe Djian ou Lionel Duroy en tête, ainsi que de nouveaux écrivains comme Philippe Besson, Philippe Jaenada ou Yasmina Khadra. En 2019, le duo quitte Julliard en raison de divergences avec le groupe Éditis.

L'année suivante, en plein confinement, sont créées les éditions Mialet-Barrault au sein du groupe Flammarion, toujours mus par l'ambition de dénicher de jeunes talents, tandis qu'une grande partie de leurs auteurs les suit dans cette nouvelle aventure.

Cinq ans plus tard, l'activité du duo prend donc définitivement fin, avec une dernière rentrée littéraire qui comprend les livres de Fouad Laroui, avec La vie, l’honneur, la fantasia, de Lionel Duroy, avec Un mal irréparable, et la dernière découverte de Bernard Barrault et Betty Mialet, Matthieu Niango, qui signe Le Fardeau. « Nous avons un principe : on n'a publié que des gens qu'on avait découverts, donc le petit dernier, le voilà », a déclaré l'éditrice au sujet de ce dernier.

Si Bernard Barrault, 83 ans, prend sa retraite, Betty Mialet ne semble pas en avoir fini avec l'édition française. Elle emmène avec elle tous ses auteurs chez Flammarion. La PDG du groupe, Sophie de Closets, salue pour l'AFP le dynamisme qui habitait ce tandem mythique de l'édition française : « C'est tellement exceptionnel, la force de ce duo, sa complémentarité, son enthousiasme et sa conviction pour découvrir des auteurs en permanence et les défendre. »

Contactées par ActuaLitté, Betty Mialet et Sophie de Closets n'ont pas encore répondu à nos sollicitations.

