Les mineurs non accompagnés ont aussi des droits culturels

Fondée en 1947, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) s'assure, en France, du respect des droits humains et du droit international humanitaire. Assimilée à une Autorité administrative indépendante, accréditée auprès des Nations Unies, elle remplit une mission de contrôle, de conseil et de proposition.

Son avis publié fin juin porte sur la situation des mineurs non accompagnés en France, des enfants qui arrivent sur le territoire national « souvent après un long parcours d'exil marqué par une exposition forte à la violence ». Sur place, leur quotidien est souvent synonyme d'une « vie à la rue », d'un « état de santé dégradé », de « risques d'exploitation par les réseaux criminels », ainsi que d'un « traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants ».

Est considéré comme un mineur non accompagné une « personne âgée de moins de dix-huit ans qui se trouve en dehors de son pays d'origine sans être accompagnée d'un titulaire ou d'une personne exerçant l'autorité parentale, c'est-à-dire sans quelqu'un pour la protéger et prendre les décisions importantes la concernant ».

La CNCDH précise que « certains mineurs français peuvent également se retrouver sans figure parentale », et rencontrent alors « les mêmes difficultés d'accès à une protection effective », liées à « la crise structurelle que traverse le système de protection de l'enfance en France », aux moyens largement insuffisants.

Dans le cas des mineurs non accompagnés, leur statut d'enfant est bien généralement éclipsé par le prisme migratoire, relève d'emblée la CNCDH, aboutissant à « une forme de traitement discriminatoire, avec des mesures anti-migration qui priment sur les droits fondamentaux, en contradiction avec les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) » — ratifiée par la France en 1990.

Au contraire, pour la commission, « toute politique publique les concernant doit se fonder sur le respect inconditionnel des droits fondamentaux de l'enfant, sans discrimination fondée sur la nationalité ou le statut administratif ».

Les droits à l'éducation et à la culture

Au sein de son avis, la Commission nationale consultative des droits de l'homme prend soin de rappeler que l'« accès à l'éducation est un droit fondamental », reconnu pour tous les enfants. À ce titre, la première difficulté reste la reconnaissance de minorité, puisque la reconnaissance de ce droit à l'éducation n'est souvent effective qu'après cette étape, souvent longue et fastidieuse.

L'évaluation du niveau scolaire du mineur concerné, qui survient ensuite, devrait être proposée toute l'année, à un rythme plus soutenu, et pas seulement en septembre comme dans certaines académies, souligne la CNCDH. La scolarisation devrait démarrer dès cette phase d'évaluation, mais le manque de moyens, de personnel et d'Unités Pédagogiques pour Élèves Allophones nouvellement Arrivés (UPE2A) allonge considérablement les délais.

Au fil des auditions qu'elle a mené pour informer son avis, la commission a constaté « une orientation scolaire discriminatoire » des mineurs non accompagnés, « souvent orientés vers des voies professionnelles alors que certains pourraient prétendre à une voie générale ». Un biais qui s'explique notamment par la volonté, pour les départements, de les diriger « vers un CAP pour pouvoir être régularisés mais aussi pour pouvoir accéder rapidement à l'autonomie, limitant ainsi la prise en charge jeune majeure jusqu'à 21 ans » par la collectivité.

Toujours au sujet des droits fondamentaux, la CNCDH rappelle « l'importance du droit à la culture, au sport et aux loisirs, protégé par l'article 31 de la CIDE et mentionné à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ». Pour les mineurs non accompagnés, la mise en œuvre de ce droit s'avère particulièrement complexe : « Par exemple, le fait de ne pas avoir de représentant légal les empêche parfois d'accéder à certaines activités pour lesquelles une autorisation est requise ou pour lesquelles les inscriptions sont très compliquées », indique-t-on.

Dans un rapport sur l'accès des enfants aux loisirs, aux sports et à la culture, publié en novembre 2023, Claire Hédon, Défenseure des droits, et Éric Delemar, Défenseur des enfants, avaient déjà souligné auprès de l'État « les difficultés rencontrées dans l’exercice du droit aux loisirs » des enfants. Ils insistaient sur les effets des « inégalités liées à la position sociale, au genre, à l'origine ou à la situation économique » dans l'accès aux loisirs.

L'avis complet de la CNCDH est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, FRANCK 44, CC BY-NC-SA 2.0

