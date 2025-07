France Inter : la fin d'Autant en emporte l’Histoire, “éradication de l’imaginaire

« Dora Maar, Picasso et la naissance de Guernica », émission du 22 juin 2025, fut la dernière d'Autant en emporte l’Histoire, programme qui s'appuyait sur des fictions pour mettre en scène des personnages, connus ou anonymes, et ainsi, par le truchement des petites histoires individuelles, aborder un moment de la grande Histoire.

De fait, un certain nombre d'épisodes évoquaient des figures littéraires ou des écrits qui jouèrent un rôle prégnant dans l'évolution des sociétés et des situations sociales ou géopolitiques. Parmi les plus récents, citons « 1957. Albert Camus, le Prix Nobel et la guerre d’Algérie » (8 juin 2025), « Frantz Fanon, le psychiatre qui voulait libérer le monde de ses chaînes » (25 mai 2025), « Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot, la déchirure » (18 mai 2025), ou encore « 1942, Jan Karski, témoin de l’innommable » (11 mai 2025).

Autant en emporte l’Histoire était diffusée entre 21h et 22h, chaque dimanche, sur France Inter, depuis 2015, présentée par Stéphanie Duncan et réalisée par Audrey Ripoull. Outre les auteurs et autrices qui signaient les récits fictionnels, l'émission faisait intervenir des historiens et des experts, afin de revenir sur les événements évoqués et leur contexte.

Parmi les auteurs et autrices ayant œuvré pour Autant en emporte l’Histoire, Marjorie Philibert, Patrick Pécherot, Brigitte Stora, Christel Mouchard, Christine Spianti, Jean-Yves Le Naour ou encore Pierre Lorimy.

La « disparition de la présence des auteurices »

L'arrêt d'Autant en emporte l’Histoire a suscité de nombreuses réactions, en premier lieu des auditeurs : « Quand on a un tel bijou radiophonique dans votre grille de programmes, pourquoi avoir l’idée de l’arrêter ? Pourquoi vous casser la tête à rechercher des concepts radiophoniques quand vous détenez un si magnifique concept d’une fiction historique suivie d’une discussion ? », souligne-t-on ainsi auprès de la médiatrice de Radio France.

Les professionnels de l'écriture radiophonique ne sont pas en reste : la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a été la première à exprimer « sa vive inquiétude » après l'annonce de la direction, comme le relaie Télérama.

Selon l'organisation de gestion collective, la fin d'Autant en emporte l’Histoire marque « la disparition totale de la fiction radiophonique sur l’antenne de la première radio du service public, sans qu’aucune alternative éditoriale n’ait été annoncée, ni sur les antennes ni sur les plateformes numériques de Radio France ».

D'après les informations de Télérama, la productrice Stéphanie Duncan devrait hériter d'une case d'une heure le week-end, pour un récit historique « nourri par la parole d’un expert », par ailleurs découpé en épisodes de 10 minutes diffusés chaque jour de la semaine à 14h05.

L'organisation professionnelle des auteurs et autrices de théâtre, Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre (EAT), adresse pour sa part une lettre ouverte à Adèle Van Reeth, la directrice de France Inter. « Les fictions radiophoniques ont tout à fait leur place sur les ondes. Il aurait été plus judicieux de réfléchir à un format nouveau et plus moderne, plus libre plutôt qu’à penser à une éradication de l’imaginaire sur France Inter », peut-on lire dans ce message.

Elle déplore également l'absence d'alternative à la hauteur pour remplacer Autant en emporte l’Histoire : « Il semblerait que vous et vos équipes n’ayez envisagé aucune autre émission pour permettre la création de fictions originales et qu’il s’agit donc d’un choix politique, intellectuel de signer sous votre gouvernance la disparition de la présence des auteurices à France Inter ».

Contactée par Télérama, France Inter a répondu à ce sujet qu'elle mobilisait 75 auteurs et autrices pour concevoir les programmes de sa grille, et poursuivrait, notamment, la production « de podcasts fictionnels dédiés à la jeunesse ».

Photographie : La Maison de la Radio, à Paris, qui abrite Radio France (Guilhem Vellut, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com