1 heure à tuer” : la nouvelle collection immersive des éditions Marabout

Lire, jouer et enquêter en une heure

Chaque ouvrage de la collection « 1 h à tuer » se lit comme un roman court mais se vit comme un jeu. Le principe est simple et ludique : l’histoire pose une enquête riche en mystères, et le lecteur doit résoudre une vingtaine d’énigmes disséminées au fil des pages pour découvrir la vérité avant la fin du temps imparti.

Les réponses sont validées via des QR codes interactifs, qui affichent aussi le compte à rebours – un dispositif ajoutant du suspense et du défi en temps réel. Cette approche transforme la lecture en un véritable challenge : on ne fait plus que lire, on devient acteur de l’enquête. Ce format original de livre-escape game est un divertissement intelligent, où réflexion et frissons vont de pair.

Des aventures éclectiques et immersives

La collection compte à ce jour trois titres, d’environ 128 pages chacun. Le premier, Sur les pas d’Akhenaton, paru en mai 2025 et signé par Yves Czerczuk, entraîne le lecteur sur la trace d’un secret de famille lié à une découverte archéologique en Égypte. En fouillant un carnet de voyage couvert de hiéroglyphes, le héros remonte le temps et parcourt le chemin jusqu’aux sites antiques d’Amarna, bien déterminé à percer un mystère vieux de plus d’un siècle.

Le deuxième opus, Panique dans le Transsibérien, écrit par Cléa Harold, prévu pour juillet 2025, change radicalement de décor : direction l’Union soviétique des années 1980, à bord du mythique train Transsibérien pris dans une affaire de meurtre en pleine nuit. Le lecteur y incarne tour à tour trois passagers au passé trouble et doit démasquer le coupable dans l’atmosphère claustrophobique du wagon, sous peine de finir accusé à son tour.

Enfin, Vengeance à New York, à nouveau écrit par Yves Czerczuk, prévu pour septembre 2025, propose une enquête urbaine sur fond de vendetta dans la Grosse Pomme – une troisième aventure qui promet son lot de casse-tête et de rebondissements.

Un pari éditorial moderne

Avec « 1 heure à tuer », Marabout enrichit son catalogue d’un concept novateur qui bouscule les codes de la lecture classique. Ces livres d’un genre nouveau rencontrent déjà un bel accueil auprès du public friand de polars ludiques et d’expériences interactives. La collection s’affirme comme un pont entre littérature et jeu, renouvelant le plaisir de lire.

Les enquêteurs en herbe y vivent une aventure intellectuelle intense en un temps record. Ce n’est sans doute qu’un début : le succès de ces premiers titres laisse envisager d’autres « heures à tuer » à l’avenir, pour le plus grand plaisir des lecteurs-joueurs !

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com