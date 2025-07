Harmonia Mundi Livre : après la grève, les salariés obtiennent gain de cause

Les tensions à l'origine de cet épisode de grève remontent à l'échec des négociations annuelles obligatoires (NAO). Trois réunions s'étaient tenues sans qu'aucune n'aboutisse à un accord entre les parties : « On sent un mépris permanent, aucune reconnaissance, aucune gratification », nous confiait alors un des salariés qui participait à la mobilisation.

Pour ne rien arranger, les chiffres de l’expertise financière menée récemment auraient révélé des versements de dividendes pour l’exercice 2023-2024 « nettement supérieurs » à ceux de 2021 — qui s'élevaient à 1,8 million d'euros — alors que certains salaires de l'entreprise « stagnent au SMIC ».

À quoi s'ajoutaient un manque d'investissement dans les infrastructures — « On travaille comme il y a 30 ans, quand il n'y avait alors qu'une trentaine d'éditeurs » contre 130 aujourd'hui, nous expliquait un salarié —, une transition délicate pour une entreprise familiale qui voit arriver sa troisième génération de dirigeants, et un manque de considération global ressenti par l'équipe, notamment du côté de la logistique.

Un rapport de force installé

Une dernière réunion de négociation était prévue ce lundi, qui a donc abouti sur un accord au bénéfice des salariés. Alors qu'était réclamée une augmentation de 5 % pour les salaires inférieurs à 2000 €, 3 % entre 2000 et 3000 €, et 1 % au-delà, la direction a cédé pour une hausse de 4,5 % pour les salaires inférieurs à 2050 €, 2,5 % pour les salaires jusqu'à 2800 €, et 0,7 % pour les salaires supérieurs à 2800€.

La prime de transport est portée de 4 à 20 € par mois, comme demandé, et les primes « exceptionnelles » sont transformées en véritable 13e mois. Le budget social de l'entreprise est également augmenté de 0,1 % de la masse salariale.

« Les plus bas salaires vont vraiment apprécier ce plus », confie un salarié engagé dans la mobilisation, qui confirme que « la majorité du personnel était satisfaite des résultats obtenus ». Si le montant global des concessions reste modeste en regard des dividendes versés par la holding familiale, cette mobilisation, rare pour l'entreprise, aura en revanche révélé la capacité collective des équipes à peser sur les décisions : « Un rapport de force a été instauré, il faudra savoir l'entretenir et le réactiver au besoin », glisse un représentant syndical.

De son côté, la direction n’a pas communiqué d’informations pour l'instant. ActuaLitté a contacté le président d'Harmonia Mundi Livre, Benoit Coutaz, et est en attente d'un retour de sa part.

Par Ugo Loumé

