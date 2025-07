Mort de Florence Delay, académicienne et écrivaine

« Elle était, depuis 25 ans, un des piliers de l’Académie française », s’émeut Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France. Ce dernier a rendu un dernier hommage à Florence Delay, décédée le 1er juillet 2025 à Paris. Elle était âgée de 84 ans.

Membre de l’Académie française depuis près d’un quart de siècle, Florence Delay a été romancière, traductrice, et passionnée de théâtre jusqu’à la fin de sa vie. Comme le rappelle le Chancelier, l’écrivaine a assisté en juin dernier à la cérémonie de remise de l’épée académique de Raphaël Gaillard, son successeur sous la Coupole, alors qu’elle était « presque au bout de ses forces ». Une ultime apparition dans ce lieu où elle siégeait depuis 2000.

Une spécialiste de la culture hispanique

Fille du psychiatre et écrivain Jean Delay, qui siégea à l’Académie française, et de Marie-Madeleine Carrez, Florence Delay a grandi dans un environnement où les lettres et les sciences humaines occupaient une place importante. Sa sœur, Claude Delay, est connue pour ses travaux d’écriture et de psychanalyse.

Pour ses études universitaires, elle choisit l’espagnol, une langue qui deviendra pour elle autant un objet d’étude qu’une fenêtre sur une autre culture : elle possédait « une immense culture hispanique », rappelle le Chancelier. Après avoir décroché l’agrégation, elle transmet son savoir à l’Université Sorbonne-Nouvelle, où elle enseigne la littérature comparée.

Son entrée à l’Académie française

Le grand public découvre son visage en 1962 dans Procès de Jeanne d’Arc, film épuré et radical de Robert Bresson, où elle incarne la Pucelle d’Orléans. Elle collaborera ensuite, à l’écran ou en coulisses, avec Chris Marker, Hugo Santiago ou Michel Deville.

Mais c’est par l’écriture et la traduction qu’elle se distingue. À partir de 1973, date de publication de son premier roman Minuit sur les jeux (Gallimard), elle publie nombre de romans, essais et pièces de théâtre.

En 2000, Florence Delay est élue à l’Académie française au fauteuil de Jean Guitton (10e fauteuil). Elle devient alors la sixième femme à rejoindre l’institution. Discrète mais active, elle participe aux travaux de l’Académie, s’investit notamment dans les Nuits de la lecture, dans les remises de prix, et dans les discussions sur la langue.

Créer un pont entre les langues

Tout au long de son parcours, elle s’est consacrée à la traduction d’auteurs espagnols, des classiques du Siècle d’or espagnol comme Lope de Vega, le poète Calderón de la Barca ou Fernando de Rojas, mais aussi des écrivains contemporains tels que José Bergamín ou Arnaldo Calveyra.

C’est ainsi qu’elle devient Membre correspondante de l’Académie royale espagnole. Mais elle poursuit en parallèle ses activités de traduction et d’écriture, et publie Zigzag, son dernier ouvrage, aux éditions du Seuil en 2023.

Le Pays basque dans le cœur

Si son nom est longtemps resté associé à Paris et aux institutions littéraires, Florence Delay revendiquait un lien profond avec le Pays basque, et Bayonne en particulier. Avec son mari, le producteur de cinéma Maurice Bernart, le couple possédait une maison dans la région et y séjournait régulièrement.

Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, a rappelé ce mardi sur X cette attache, saluant « une Bayonnaise d’âme et d’esprit » qui « incarnait l’élégance du verbe » et qui avait contribué à faire entrer au dictionnaire un mot cher aux Basques : convivance, cette forme de vivre-ensemble teintée de respect et de simplicité.

Par Louella Boulland

