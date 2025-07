Céline Clément et Philippe Delangle lauréats des Prix du Rallye du Livre

Du 2 au 21 juin 2025, 24 trinômes, associant un éditeur, un libraire et un artiste, ont collaboré pour concevoir des vitrines originales dans des librairies de Strasbourg, Schiltigheim, Bischheim et La Wantzenau. L’événement, qui trouve son origine dans la labellisation de Strasbourg Capitale mondiale du livre 2024, se poursuit désormais de manière autonome.

Le Prix du Jury professionnel a été attribué à Céline Clément, pour la qualité artistique de sa vitrine inspirée des paysages vosgiens. Le jury était composé de professionnels du livre et des arts visuels. Céline Clément réalise des fresques murales et des illustrations colorées qui reprennent des éléments naturels. Elle a grandi en Lorraine et est diplômée des Beaux-Arts de Metz.

Le Prix du Public a été décerné à Philippe Delangle, suite au vote de plus de 1000 participants, ayant sillonné les librairies partenaires du Rallye du livre et désigné leur vitrine préférée. Enseignant en arts visuels à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, Philippe Delangle est également graphiste. Dernièrement, il a réalisé la couverture de On n’engueule pas un océan de Kurt Tucholsky, paru en février dernier aux éditions La dernière goutte.

En parallèle de la création des vitrines, près de 40 événements ont été organisés en librairie tout au long du mois de juin : ateliers, rencontres, animations et vernissages.

Le Rallye du livre permet de mettre en avant la création artistique et littéraire locale. Plus de 70 % des participants sont issus des réseaux strasbourgeois et régionaux.

Les organisateurs confirment leur volonté de reconduire l'événement, qui s'inscrit dans la continuité des actions menées pour valoriser le livre et la création sur le territoire.

