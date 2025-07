Jim Shooter, pilier de la maison Marvel, est mort

Né en 1951 à Pittsburgh (États-Unis), Jim Shooter entre dans l’histoire des comics dès l’adolescence. À seulement 13 ans, il envoie ses premiers scénarios à DC Comics, pointant ce qu’il considère alors comme un manque de vitalité dans leurs publications par rapport à Marvel.

Son talent précoce convainc Mort Weisinger, célèbre éditeur de Superman, qui lui confie des scénarios pour La Légion des Super-Héros. Shooter participe à la création de personnages majeurs comme Parasite et les Cinq Fatals, ainsi qu’à l’écriture de la première course entre Superman et Flash.

C’est chez Marvel que sa carrière prend une dimension historique. Recruté en 1976, il gravit rapidement les échelons pour devenir, à seulement 26 ans, le neuvième rédacteur en chef de la maison d’édition en 1978. À ce poste, il doit remettre de l’ordre dans une entreprise minée par les retards de production et les départs en série des créateurs, alors que Stan Lee, le fondateur mythique, s’est tourné vers Hollywood.

Shooter impose une vision industrielle rigoureuse et amorce la transformation de Marvel en machine culturelle mondiale. Il est notamment à l’origine de la professionnalisation du secteur : mise en place des royalties pour les auteurs, reconnaissance accrue des créateurs, et lancement de collections destinées aux œuvres d’auteur comme Epic.

Son sens du marketing et du récit collectif donne naissance aux premiers grands crossovers, à commencer par Secret Wars (1984-1985), qu’il scénarise lui-même. Ce récit épique posera les bases de l’interconnexion des univers de super-héros et marque l'arrivée du mythique costume noir de Spider-Man dans le 8ème volet de la série.

Première apparition du costume noir de Spider-Man dans le Marvel Super Heroes Secret Wars (1984-1985) #8

Sous son mandat, Marvel connaît un essor créatif spectaculaire : Chris Claremont et John Byrne révolutionnent les X-Men, Frank Miller redéfinit Daredevil, Walt Simonson sublime Thor. Shooter développe également la stratégie du marché direct, contournant les kiosques traditionnels au profit des librairies spécialisées, et anticipe la révolution numérique en lançant New Universe, première tentative de création d’un multivers cohérent pensé dès le départ comme propriété intellectuelle globale.

Mais le règne de Shooter s’accompagne aussi de critiques. Son perfectionnisme et sa poigne de fer lui valent la réputation de « dictateur », selon les mots de nombreux artistes de l’époque, dont John Byrne et John Romita Jr. Son approche directive, jugée autoritaire, entraîne plusieurs conflits avec les créateurs.

Par ailleurs, sa politique éditoriale restrictive, notamment l’interdiction de représenter des personnages homosexuels dans les publications Marvel, a été dénoncée par plusieurs observateurs, contribuant à ternir son image.

Remercié en 1987 par les actionnaires de Marvel, Shooter rebondit en cofondant Valiant Comics en 1989. Il y applique avec succès ses méthodes de narration et de gestion, imposant des séries comme Solar, X-O Manowar ou Harbinger, et propulsant Valiant au rang de troisième éditeur américain, avant la revente de la société pour 65 millions $.

Les années suivantes, il multiplie les projets, de Defiant Comics à Broadway Comics, sans toutefois retrouver l’influence de ses années Marvel. Il poursuit néanmoins son travail dans l’industrie jusqu’à sa retraite en 2024 pour raisons de santé.

Jim Shooter laisse derrière lui une industrie profondément transformée, à laquelle il aura apporté à la fois rigueur, professionnalisation et vision stratégique. Si ses méthodes font encore débat, l’influence de son travail sur l’actuelle domination mondiale des franchises Marvel, notamment au cinéma, reste incontestable.

