Cinq ans de prison : la peine de Boualem Sansal confirmée en appel

Accusé d'« atteinte à l’unité nationale », d'« outrage à corps constitué », de « pratiques de nature à nuire à l’économie nationale » et de « détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays », l'écrivain Boualem Sansal a été condamné à cinq ans de prison par la Cour d'appel d'Alger, ce mardi 1er juillet, rapporte BFM-TV.

Cette décision de justice confirme la peine prononcée en première instance, en mars dernier, selon laquelle une amende de 500.000 dinars (environ 3500 €) venait s'ajouter à la prison. Cette condamnation, déjà lourde, était moindre par rapport aux réquisitions du procureur général, qui réclamait 10 ans de prison ferme et une amende deux fois plus élevée.

Le 24 juin dernier, le parquet d'Alger avait de nouveau requis 10 années de réclusion et une amende d'un million de dinars (6640 €) pour l'auteur. Lors de cette audience, ce dernier avait été interrogé sur ses écrits, ses déclarations publiques ainsi que ses liens supposés avec des diplomates et des opposants politiques.

La magistrate en charge du dossier était également revenue sur les propos tenus par l'auteur auprès du média d'extrême droite Frontières, dont il fait par ailleurs partie du comité éditorial, sur les frontières algériennes, qui auraient selon lui empiété sur le territoire marocain. Elle s'était ensuite attardée sur la teneur de ses échanges privés avec d’anciens ambassadeurs français à Alger, notamment Bernard Emié et Xavier Driencourt, lui reprochant en outre d'avoir moqué les autorités algériennes et les symboles de l’État.

Vers une grâce présidentielle ?

Interrogé sur cette condamnation en appel de l'auteur, le Premier ministre François Bayrou a déclaré qu'il espérait « des mesures de grâce » de la part du président Abdelmadjid Tebboune. « La situation que Boualem Sansal subit est une situation que tous les Français et le gouvernement français trouvent insupportable, à juste titre. Maintenant qu'il y a eu condamnation, on peut imaginer que des mesures de grâce, notamment en fonction de la santé de notre compatriote, soient prises », a-t-il ajouté, rapporte l'AFP.

Après la condamnation en première instance de Boualem Sansal, l'espoir d'une grâce présidentielle avait déjà surgi : « L’idée qui circule à Alger est de faire vite condamner Boualem Sansal pour ouvrir la voie à une grâce présidentielle », assurait même un avocat algérois en mars dernier, au moment de la première décision de justice.

L'appel interjeté par Boualem Sansal, le 2 avril, avait remis en cause cette possibilité, puisque la grâce présidentielle algérienne ne s’applique généralement qu’à l’issue d’une condamnation définitive. « S’il y a une perspective de geste humanitaire, il va de soi que je conseillerai à Boualem Sansal de se désister », indiquait alors son avocat, Me François Zimeray, depuis remplacé par Me Pierre Cornut-Gentille.

Le sort de Boualem Sansal, âgé de 80 ans et souffrant d'un cancer de la prostate, semble en partie suspendu aux relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Passablement dégradées depuis plusieurs mois, à la faveur d'un rapprochement franco-marocain, elles sont rendues plus houleuses encore par les déclarations et le comportement du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lancé dans un bras de fer avec les autorités algériennes.

Les proches de l'auteur guettent à présent la date du 5 juillet prochain, la fête nationale algérienne, en espérant une déclaration présidentielle à cette occasion.

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com