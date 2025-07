Warner Bros. abandonne Akira : la crise du studio s'aggrave ?

L’information a été révélée par le magazine américain The Hollywood Reporter. Warner Bros., qui détenait depuis 2002 les droits d’adaptation cinématographique d’Akira, a officiellement perdu la main sur le projet. Après plus de deux décennies d’échecs successifs, le studio américain se retire, laissant les droits revenir à Kodansha, l’éditeur japonais du manga.

L’annonce marque la fin d’une longue série de tentatives infructueuses. Dès le début des années 2000, Warner avait affiché son ambition de transposer en live-action [prises de vues réelles NDLR] l’œuvre culte de Katsuhiro Otomo, publiée en 1982. Mais le projet s’est rapidement enlisé.

Il a été tour à tour confié à des réalisateurs comme Jaume Collet-Serra, à la tête d'Instinct de survie par exemple, ou plus récemment Taika Waititi, qui a entre autres réalisé Thor: Love and Thunder et Thor : Ragnarok. Si le film a décroché un crédit d’impôt en Californie et annoncé une date de sortie fixée à 2021, il n’a jamais dépassé le stade du développement. À chaque étape, les obstacles se sont accumulés : désaccords artistiques, accusations de casting inadapté, difficultés budgétaires et polémiques culturelles ont précipité la chute du projet.

Les studios déjà à l’affût

Le retrait de Warner ne signe pourtant pas l’arrêt définitif du projet. Toujours selon le magazine américain, les producteurs et plateformes de streaming se positionnent déjà pour en acquérir les droits. Kodansha aurait lancé un nouvel appel d’offres, et des négociations seraient déjà en cours.

L’attractivité du projet, une adaptation de manga en live action, peut être expliquée par le succès de productions similaires. On compte par exemple l’adaptation de One Piece, réalisé par Marc Jobst pour Netflix, ou de Yu Yu Hakusho, mis en scène par Sho Tsukikawa, également pour Netflix. Ces formats sont très appréciés du public, et jugés plus adaptés que le long-métrage pour retranscrire la complexité narrative de l’œuvre originale.

Akira, le pilier du cyberpunk japonais

La renommée du manga original reste sans doute la principale motivation des intéressés. Publié entre 1982 et 1990, Akira s’est imposé comme une œuvre fondatrice de l’univers cyberpunk japonais.

On y suit deux adolescents, Kaneda et Tetsuo, membres d’un gang de motards dans un Tokyo reconstruit après une explosion apocalyptique. Lorsque Tetsuo développe des pouvoirs psychiques incontrôlables, il devient la cible de l’armée et le centre d’un vaste complot gouvernemental autour d’Akira, une entité mystérieuse étroitement liée à ce qui a causé la perte de la ville.

Avec ses réflexions sociales et son esthétique futuriste, le manga de Katsuhiro Otomo interroge les dérives scientifiques, la militarisation et les traumatismes d’une jeunesse en perte de repères. L’adaptation animée de 1988, considérée par les critiques comme l’un des plus grands films d’animation et de science-fiction jamais réalisés, a contribué à faire découvrir l’animation japonaise à un large public, surtout occidental.

Un projet miné par deux décennies de chaos

Mais la réalisation du projet semble également avoir été touchée par le chaos. Dès le rachat des droits en 2002, Warner Bros., les obstacles s’accumulent. Les premiers réalisateurs quittent le navire, les scénarios sont réécrits à plusieurs reprises, et les choix artistiques divisent.

En 2012, le studio suspend la production, alors que le budget dépasse les 90 millions de dollars et que le casting reste incertain. En 2017, l’arrivée de Taika Waititi relance brièvement l’espoir. Un casting intégralement japonais est envisagé, les crédits d’impôts californiens sont obtenus, et une date de sortie est annoncée pour mai 2021. Mais, rattrapé par ses nombreux projets, Taika Waititi finit par se désengager. Depuis, le projet est à l’arrêt.

Warner Bros. toujours en quête de stabilité

Le désistement du studio américain sur Akira s’inscrit dans un climat plus large de réorganisation. Dans l’espoir de réduire l’endettement de Warner Bros., estimé à près de 3 milliards de dollars, David Zaslav, nommé à la tête du groupe en 2022, a procédé à une coupe sévère dans les projets audiovisuels.

De nombreuses productions ont aussi été abandonnées, parmi lesquelles le film Batgirl, Wonder Woman 3, une série consacrée à l’asile d’Arkham, ou encore les plus incertains Batman Beyond et un projet de film d’horreur inspiré de l’univers d’Aquaman. La stratégie menée par le PDG a provoqué de fortes secousses au sein de DC Studios et dans l’ensemble de l’industrie hollywoodienne.

Et les difficultés se sont ressenties au box-office. Shazam 2, Aquaman 2, The Flash et Joker : Folie à deux ont tous déçu, et ont enregistré des résultats bien en deçà des attentes. Dans ce contexte, Warner Bros. Discovery joue gros avec la sortie du nouveau Superman réalisé par James Gunn, attendu le 9 juillet en salle, censée marquer le début d’un nouveau chapitre pour DC Studios.

