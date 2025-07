Rêves : bibliothécaire et romancier, Dag Johan Haugerud ouvre sa trilogie

Les trois volets de la « trilogie d'Oslo » sortiront chacun à une semaine d'intervalle, et pourront se regarder dans l'ordre souhaité ou subi par les spectateurs. Rêves ouvre le bal, ce 2 juillet 2025, avec Ella Øverbye, Ane Dahl Torp, ou encore Selome Emnetu au casting.

Couronné par un Ours d'Or à la Berlinale 2025, Rêves est écrit par son réalisateur lui-même, qui y raconte une histoire d'amour à travers le prisme d'une introspection littéraire. Il s'agit du premier film du réalisateur norvégien distribué en France.

Dag Johan Haugerud a publié plusieurs romans, dont Hva jeg betyr (Oktober forlag, 2011) et Enkle atonale stykker for barn (Oktober forlag, 2016). En France, les éditions Gaïa ont fait paraitre, en 2004, On est forcément très gentil quand on est très costaud, dans une traduction de Jean-Baptiste Coursaud.

