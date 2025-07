Benjamin Lacombe et Cécile Roumiguière revisitent La Belle et la Bête

Un vieux marchand s’égare et trouve refuge dans le château d’une créature inquiétante : la Bête. Pour avoir cueilli une rose destinée à sa fille, la Belle, il se voit condamné par le maître des lieux. Afin de sauver son père, la jeune fille se rend au château et découvre, derrière l’apparence effrayante de la Bête, une personnalité bouleversante.

Cécile Roumiguière signe ici une réécriture poétique de ce grand classique de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, transposant l’intrigue dans un décor inspiré du château de Chambord et d’une Venise enchanteresse. Benjamin Lacombe accompagne ce récit par ses illustrations où se mêlent mystère, grâce et raffinement.

Pour nourrir son interprétation graphique, l’artiste s’est notamment inspiré de la figure historique de Petrus Gonsalvus, atteint d’hypertrichose, dont l’histoire aurait contribué à façonner le mythe de la Bête. Le portrait de sa fille Antonietta, réalisé par Lavinia Fontana, est aujourd’hui conservé au château de Blois.

Illustration de La Belle et La Bête

Benjamin Lacombe, auteur et illustrateur reconnu, s’est imposé comme l’une des figures majeures de l’illustration contemporaine, publiant chez de prestigieux éditeurs en France et à l’international (Albin Michel, Seuil Jeunesse, Edelvives, Walker Books…). Il s’est déjà illustré dans la réinterprétation de grands textes littéraires, de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo à Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, en passant par Le Portrait de Dorian Gray ou encore Bambi.

Cécile Roumiguière, romancière et scénariste, explore depuis plusieurs années les chemins de la littérature jeunesse. Elle est notamment l’autrice de L’École du désert, publié en 2004 et récompensé par le prix des Incorruptibles, et a participé à la création des Blue Cerises, un projet littéraire collectif avec Sigrid Baffert, Jean-Michel Payet et Maryvonne Rippert. Elle est également membre de la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse.

