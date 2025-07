La Bibliothèque de la Pléiade fait une nouvelle place à Philip Roth

« La Bibliothèque de la Pléiade », éditée par Gallimard, est une collection prestigieuse qui publie les grandes œuvres du patrimoine littéraire mondial dans des éditions critiques de référence. Les volumes, reconnaissables à leur format compact et leur reliure en cuir, proposent des textes établis par des spécialistes, accompagnés de notices, notes et appareils critiques. Réputée pour son exigence éditoriale, elle constitue une référence pour les lecteurs, chercheurs et collectionneurs.

Ce 680ᵉ volume de La Pléiade offre une traversée des années d'évolution littéraire de Philip Roth, dont l'oeuvre complète s'est vendue à plus de 2,7 millions d'exemplaires en France d'après Edistat. Une exception est faite pour sa « Trilogie américaine », qui fera l'objet d'un volume distinct. Les romans réunis ici illustrent la manière dont l'écrivain américain a progressivement brouillé les frontières entre fiction, autobiographie et réflexion politique.

Avec Opération Shylock (1993), Roth abandonne ses doubles littéraires habituels pour apparaître lui-même comme personnage central. Le roman, sous-titré « Une confession », met en scène un imposteur portant son nom et développe le questionnement identitaire déjà amorcé dans La Contrevie, notamment à travers la complexité des appartenances juives.

Deux ans plus tard, dans Le Théâtre de Sabbath, Roth livre un roman provocateur et baroque, centré sur Mickey Sabbath, figure démesurée, à la fois artiste, Juif et Américain, évoluant dans un univers marqué par les pulsions et l'excès. Le roman, considéré comme l'un des plus transgressifs de l'auteur, déploie les tensions entre Éros et Thanatos dans un style jubilatoire.

Le Complot contre l'Amérique (2004), souvent qualifié d'uchronie, imagine l'arrivée au pouvoir de Charles Lindbergh en 1940, entraînant les États-Unis sur la voie d'un antisémitisme institutionnalisé. À travers cette fiction, Roth interroge la fragilité de la démocratie et propose une réflexion acérée sur la mémoire collective et l'identité juive américaine.

Enfin, Exit le fantôme (2007) signe le retour et l'adieu à Nathan Zuckerman, alter ego de Roth, désormais vieillissant et affaibli. À travers ce dernier roman, l'écrivain boucle une boucle entamée plusieurs décennies plus tôt et questionne, avec la lucidité qu'impose le temps, la postérité littéraire et le sens même de la biographie.

L'édition, enrichie d'une introduction de Philippe Jaworski, d'une chronologie signée Ross Miller, de notices détaillées et d'un glossaire des termes yiddish et hébreux, se distingue par la rigueur et la qualité qui caractérisent la collection de La Pléiade. Ce volume s'inscrit dans le chantier éditorial ambitieux consacré à Roth, offrant aux lecteurs francophones l'accès à des traductions révisées et un appareil critique de référence.

