Toulouse : face aux actes racistes, les bibliothécaires sous tension

« Ça a commencé en 2023 : ça fait presque 3 ans qu’étaient retrouvés des inscriptions à caractère racistes antisémites, islamophobes — beaucoup mais pas que — homophobes et sexistes », nous explique une source syndicale anonyme. « Ils étaient découverts petit à petit, sous les tables, gravés dans le plancher puis recouverts de feutre... Un jour la direction a commencé à tous les comptabiliser ».

Ainsi, selon un bilan communiqué par la Direction des Bibliothèques et du Livre aux usagers le 30 mars 2025, les établissements toulousains ont recensé 83 inscriptions haineuses — « on doit être à une centaine maintenant », précise notre source —, dont certaines accompagnées de croix gammées, ainsi que 6 poches d'excréments, 3 préservatifs ouverts et de multiples déversements d'urine.

Selon le communiqué de la CGT, ces dégradations ciblent principalement les collections liées au monde arabe. Les rayons d’apprentissage de la langue arabe ainsi que les espaces consacrés aux musiques du monde arabe ont notamment été aspergés d’urine. De nombreux graffitis à connotation islamophobe ou antisémite ont été constatés sur les murs et le mobilier, avec des inscriptions insultantes visant notamment les personnes d'origine maghrébine, mais aussi des dégradations matérielles répétées.

Des actes que mettait également en lumière La Dépêche en janvier dernier : « On retrouve des bouteilles d’urine, des sacs d’excréments, et aussi des tags racistes, par exemple sur les bureaux », rapportait alors pour le quotidien un représentant du personnel, précisant que ces actes sont commis de manière anonyme, sans qu'aucun suspect n'ait pu être identifié à ce jour en raison de l'absence de dispositifs de vidéosurveillance à certains étages.

Un contexte de grandes tensions

Fin avril, notre source rapporte qu'un nouveau cap a été franchi : « On a découvert un dessin sur le carnet du pôle art de la médiathèque : un homme blanc tient une tête ensanglantée dans une main, un couteau à l’autre, par terre il y a un corps en djellaba aux couleurs du drapeau algérien, en arrière plan une femme voilée en feu. »

Face à ces événements, la CGT Mairie de Toulouse « condamne chacun de ces actes, qu'ils soient antisémites, islamophobes, racistes, sexistes, homophobes ou transphobes » et souligne qu’ils « ne peuvent pas être analysés en dehors du contexte international et national, où les discours de haine se libèrent jusqu'au sommet des États ».

Le syndicat déplore en outre « une surenchère permanente des gouvernements successifs vis-à-vis de l'extrême droite, que ce soit à travers des lois racistes, comme la Loi Immigration, ou par la stigmatisation quotidienne des musulmans ou assimilés comme tels ».

La CGT fait également référence à des « rafles » récentes, mises en place selon elle par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, « dans les gares, les trains ou les bus afin de traquer les étrangers », ainsi qu’à des faits divers dramatiques, notamment « les assassinats racistes et islamophobes commis par des individus d'extrême droite dans une mosquée du Gard, à La Grand-Combe, ou dans le Var, à Puget-sur-Argens ».

Des mesures concrètes demandées

Dans ce contexte, le syndicat affirme son soutien aux personnels des bibliothèques et aux usagers : « Les bibliothèques sont pour nous un lieu culturel et social, ouvert à toutes et tous sans exception. Nous ne tolérerons plus ces actes et nous devons toutes et tous les dénoncer ».

Une alerte syndicale a été adressée à la Mairie de Toulouse et au Pôle Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT) afin d'envisager un éventuel droit de retrait pour les agents confrontés à ces actes.

Si la Mairie a exprimé dans La Dépêche son soutien aux personnels et affirmé vouloir répondre avec fermeté, le syndicat appelle désormais à des mesures concrètes. Il dénonce par ailleurs la réduction prévue des effectifs municipaux de 15 % à la rentrée prochaine, conséquence selon lui de la politique d’austérité menée par la municipalité.

« La réponse de la collectivité doit être de recruter à hauteur des besoins pour permettre d’accueillir les usagers en toute sécurité et de permettre aux agents des conditions de travail dignes », insiste la CGT.

Sont notamment réclamés la création de quatre postes de médiateurs régulateurs titulaires à la Médiathèque José Cabanis ainsi que le recrutement pérenne d'un agent de sécurité à la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine. Le syndicat n'exclut pas la mise en place d'actions revendicatives si la situation devait perdurer.

Contactée par ActuaLitté, la Mairie n'a pas encore donné suite. L'article sera mis à jour en cas de retour de sa part.

Par Ugo Loumé

