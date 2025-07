Read.ForReal, une campagne européenne d'incitation à la lecture

Face à la concurrence des écrans et à des rythmes de vie soutenus, la lecture peut facilement disparaitre des habitudes culturelles des populations. En France, d'après une étude publiée en avril dernier par l’institut Ipsos, réalisée pour le compte du Centre national du livre, seuls 56 % des répondants se déclarent lecteurs réguliers (-5 points par rapport à 2023). Par ailleurs, 1 personne sur 5 indique ne jamais lire, un chiffre en hausse de 3 points depuis la dernière étude.

D'autres pays européens partagent cette inquiétude quant à la place accordée à la lecture au quotidien, et sept organisations, originaires de cinq pays membres, ont mutualisé leurs forces pour façonner une campagne de communication à l'échelle de l'Union européenne.

Sous l'égide de l'Universal Reading Foundation polonaise, fondée en 2018 par des éditeurs afin de rendre la lecture plus visible, un consortium réunit ainsi la Bibliothèque nationale polonaise ; la fondation allemande Stiftung Lesen ; Ciclic, l’agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique ; l'organisation bulgare Chetene ; la Fédération des Éditeurs Européens (FEE-FEP) ainsi que le réseau EURead (qui rassemble à lui seul 38 organisations de 27 pays européens).

Toutes ces forces vives entendent mener « une action stratégique à différentes échelles afin d'accroître le lectorat en Europe et de promouvoir la littérature européenne », selon un communiqué. Cette initiative, désignée par le mot d'ordre « Read.ForReal » (« Lire.Vraiment »), est soutenue financièrement par le programme Europe Créative, qui consacre des fonds européens aux secteurs culturels.

Journée des auteurs européens, version 2

Le consortium ne part pas de zéro, dans son entreprise : il s'appuiera en effet sur les travaux menés autour de la Journée des auteurs européens, inaugurée le 27 mars 2023. Cette date ne vous dit rien ? Et pour cause : cette opération de promotion, pourtant coorganisée par la Commission européenne, est largement passée sous les radars...

La deuxième édition de cette journée spéciale s'était retrouvée placée le 25 mars 2024, et la cuvée 2025 est passée à la trappe - ce qui s'explique donc par cette nouvelle tentative.

En effet, la campagne « Read.ForReal » conserve un volet événementiel, avec une Journée des auteurs européens qui se trouvera, chaque année, entre le 11 novembre et le 12 décembre. « Des rencontres avec des auteurs européens en tournée d'un pays à l'autre auront lieu dans toute l'Europe. Les écoles, les écoles maternelles, les bibliothèques et les librairies de toute l'Europe seront invités à participer avec leur créativité et leur potentiel illimité », précise le consortium.

Julia Konopka-Żołnierczuk, directrice adjointe de la Bibliothèque nationale de Pologne, assure que des rencontres avec des auteurs sont prévues dans une quarantaine de pays - au-delà des frontières de l'Union européenne, donc.

Le slogan « Read.ForReal » recouvrira par ailleurs des incitations à la lecture, sous la forme d'affiches et de visuels diffusés en ligne, et des rencontres avec des acteurs et actrices de la chaine du livre.

Renforcer les expertises

Un autre volet de « Read.ForReal » se consacrera à la formation d'un réseau d'experts de promotion de la lecture : des ateliers réguliers permettront aux fondations et autres organisations impliquées sur ce sujet d'échanger de bonnes pratiques, de mutualiser les compétences et, pourquoi pas, d'envisager de nouvelles synergies.

« Depuis 2021, nous avons mené des ateliers avec un certain nombre d'organisations polonaises notables dans le cadre de la Coalition Reading Poland », témoigne Maria Deskur, PDG de l'Universal Reading Foundation. « En proposant des ateliers internationaux, nous mettrons à profit cette expérience, en l'adaptant à l'échelle européenne. » En 2026, la France accueillera ces moments de travail commun, avant la Bulgarie, l'année suivante.

Enfin, des conférences annuelles « Lecture pour la Démocratie » (Literacy For Democracy), organisées par l'Universal Reading Foundation depuis 3 ans, se poursuivront, avec l'objectif d'y associer un plus grand nombre de pays et de participants.

D'après les données relayées par le consortium derrière « Read.ForReal », un peu plus de la moitié de la population européenne se qualifierait de « lectrice » : 26,8 % des répondants indiqueraient lire plus de 5 livres par an, et 13,8 % plus de 10 livres.

