Paris accueille Recovered Memories, conférence sur les restitutions d'art spolié

Cette rencontre, inédite par son approche, place au cœur des débats les familles de victimes spoliées, aux côtés des chercheurs, des institutions culturelles et des commissions chargées des restitutions. Objectif : favoriser un dialogue direct sur la mémoire, les enjeux affectifs et les obstacles concrets liés à ces restitutions, au-delà des seuls chefs-d'œuvre médiatisés.

Trop souvent reléguées à l'arrière-plan des processus institutionnels, les familles des victimes spoliées prennent ici la parole pour partager l'impact des restitutions sur leur parcours et sur leur mémoire familiale. La conférence aborde notamment la valeur affective et biographique des objets rendus, les effets psychologiques de ces retours, ainsi que les défis juridiques et interculturels qu’impliquent ces procédures.

Quatre restitutions emblématiques mises en lumière

Le cas Robert Bing (Royaume-Uni) : Un tableau de Gustave Courbet, La ronde enfantine, spolié en 1941 à Paris et conservé depuis 70 ans au Fitzwilliam Museum de Cambridge, est en cours de restitution à la famille Bing sur recommandation du Spoliation Advisory Panel britannique.

Le cas Abraham Nijstad (Pays-Bas) : Trois tableaux issus des collections néerlandaises sont restitués aux héritiers de ce marchand d'art juif contraint de vendre sa collection pour sauver sa famille. Ses petits-enfants témoignent de l'importance de la recherche de provenance dans ce processus.

Le cas Saul Juer (Autriche) : Plus de 570 œuvres d’art, vendues sous la contrainte par ce commerçant juif persécuté en 1938, ont été identifiées dans les collections du Musée d'histoire militaire de Vienne. En 2022, l’Autriche a recommandé leur restitution à son petit-fils, Steve Glauber.

Le cas Henry Torrès (France/Allemagne) : Plus de 200 ouvrages ayant appartenu à cet avocat et homme politique français, spoliés pendant son exil, ont été identifiés dans cinq institutions culturelles allemandes et restitués à ses ayants droit à l'occasion de la conférence.

Un réseau européen structuré depuis 2019

Ces restitutions s’inscrivent dans le cadre du réseau européen des commissions de restitution, créé en 2019, qui fédère les dispositifs en Allemagne, Autriche, France, Pays-Bas et Royaume-Uni. Une commission suisse en cours de préfiguration y participe déjà. La coopération entre ces pays facilite l’identification et la restitution des biens spoliés, disséminés à travers l’Europe depuis les années 1930 et 1940.

Réformée en 2024, la CIVS dispose désormais de compétences élargies. Elle peut recommander la restitution de biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, y compris hors de France, même lorsque ces biens appartiennent à des collections publiques, grâce à la loi du 22 juillet 2023 qui lève partiellement le principe d'inaliénabilité.

Depuis sa création en 1999, la CIVS a recommandé le versement de plus de 551 millions d'euros d'indemnités. En 2024, elle a traité 217 demandes et a intensifié ses actions internationales, dans un contexte où la restitution s’affirme comme un devoir mémoriel autant qu’un enjeu juridique. La conférence Recovered memories en est l'illustration concrète.

