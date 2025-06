Harry Potter : la fanfiction phénomène Manacled devient un roman original

Il suffisait de jeter un œil sur les réseaux pour comprendre l’ampleur du phénomène. Manacled, publié chapitre par chapitre sur le site Archive of Our Own, bibliothèque open-source pour les fanfictions et autres « fanworks », c’est près de 900 pages d’une dystopie où Hermione Granger survit à un monde où Voldemort a triomphé.

Ici, on s’éloigne des intrigues imaginées par J.K. Rowling, dont les prises de position transphobes ont poussé une partie des lecteurs à prendre leurs distances. L’action se situe après le cinquième tome. Hermione, devenue soigneuse, prend soin des survivants malgré l’hécatombe.

Prisonnière et enceinte de Drago, elle retrouve peu à peu ses souvenirs. Au fil des flashbacks, le lecteur découvre son implication dans l’Ordre, la naissance de son amour pour Drago, et bien d’autres retournements de situations.

Une dark fantasy assumée

Viol, grossesse forcée, amnésie… Le conte pour enfants a laissé place à un récit sombre, viscéral, qui fascine autant qu’il dérange. Son autrice, SenLinYu, s’est largement inspirée de La servante écarlate (trad. Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont) pour donner à l’œuvre une dimension profondément dystopique et féministe.

Et le succès de cette fanfiction se vérifie partout : 16 millions de téléchargements sur la plateforme, des traductions dans 19 langues, et un raz-de-marée sur TikTok, où les lectrices se filment en larmes après avoir terminé le livre. Il n’en fallait pas plus aux maisons d’édition pour flairer le best-seller.

Réinventer sans trahir

Seul impératif : créer un univers original, qui ne reprenne pas les codes exacts de la version signée J.K. Rowling. Oubliez les baguettes et les Patronus, et faites place à Helena Marino, jeune alchimiste, capturée dans un monde ravagé par la guerre et gangrené par la nécromancie, et Kaine, héritier d’une dynastie influente.

C’est au fil d’une conversation sur le don d’organes que l’idée d’Alchemised s’est imposée, révèle l’autrice au journal Today. Une amie lui confie qu’elle refuse catégoriquement que l’on touche à son corps, même après sa mort. SenLinYu imagine alors un monde où cette pratique divise. D’un côté se trouvent ceux qui en interdisent l’usage. De l’autre, ceux qui l’exploitent sans retenue pour renforcer leur pouvoir.

« Je voulais surtout offrir cette histoire à de nouveaux lecteurs, conclut-elle. Les fans auront toujours Manacled. Mais là, il s’agit de raconter une histoire tout aussi poignante, sous un nouveau visage », confie-t-elle. Publiée en France le 1er octobre aux éditions BMR, avec une couverture signée par Avendell, l’œuvre promet de conserver l’ADN de Manacled, tout en déployant un monde entièrement inédit.

