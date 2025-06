En Algérie, un journaliste sportif français condamné à 7 ans de prison

Des accusations « sans fondement et totalement réfutées », dénonce Reporters Sans Frontières (RSF) dans un communiqué. Cette condamnation « n’a aucun sens et ne démontre qu’un fait : rien n’échappe à la politique aujourd’hui et la justice algérienne a manqué une importante occasion de sortir par le haut dans cette affaire », a déclaré Thibaut Bruttin, Directeur général de l'organisation.

Ce qui serait reproché au journaliste, c'est d'une part d'être entré en Algérie avec un visa touristique, mais surtout d'avoir eu des contacts en 2015 et 2017 avec le responsable de la Jeunesse Sportive de Kabylie, qui est par ailleurs également responsable local du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), organisation classée terroriste par Alger en 2021.

Un dernier contact en 2024, dans le cadre de ses recherches sur la JSK, est également mis en avant contre le journaliste, bien qu'il ait été mentionné de façon transparente dans l’enquête judiciaire.

Franck Annese, fondateur de So Press, groupe qui comprend So Foot, média dédié au football pour lequel Christophe Gleizes écrivait régulièrement, parle d'un « décision totalement injuste ». Il s'associe à Thibaut Bruttin qui appelle « les plus hautes autorités algériennes à la libération immédiate et inconditionnelle de Christophe Gleizes et les autorités françaises à rechercher dans les meilleurs délais une solution diplomatique et consulaire ».

Sollicité par Le Monde, le Quai d’Orsay a d'abord estimé, ce lundi 30 juin au matin, ne pas avoir « vocation » à commenter les décisions de justice, avant de réagir via un communiqué de presse plus tard dans la journée, disant « vivement regretter » cette condamnation et assurant que « l’ensemble des services demeurent mobilisés pour lui porter assistance ».

Sur X, de nombreuses personnalités, comme François Ruffin, Valérie Hayer ou Fabien Roussel ont affirmé leur soutien à Christophe Gleizes et appelé à sa libération. Edwy Plenel a, de son côté, déclaré : « Le journalisme n’est pas un crime et l’information est un droit fondamental. Notre confrère Christophe Gleizes doit être libéré au plus vite. »

Co-auteur, avec Barthélémy Gaillard, du livre Magique système, l’esclavage moderne des footballeurs africains (Marabout, 2018), Christophe Gleizes s’est forgé une réputation de spécialiste du football africain et de ses enjeux socio-politiques. RSF rapporte qu'il devrait interjeter appel de sa condamnation ce lundi 30 juin.

Christophe Gleizes, Boualem Sansal, même traitement

Sa situation résonne évidemment avec celle de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, retenu dans son pays natal depuis le 16 novembre 2024. Déjà condamné à 5 ans de prison et 500.000 dinars (3320 €) d'amende en première instance le 27 mars dernier, le procureur, lors de l'audience d'appel tendue de ce mardi 24 juin, a requis 10 ans de réclusion et une amende d'un million de dinars à son encontre. La décision sera connue ce mardi 1er juillet.

Son cas mobilise également beaucoup de réactions du milieu culturel, littéraire et politique. Certaines personnalités, comme Gabriel Attal, appellent à une grâce présidentielle. Alors que des recueils solidaires ont été publiés pour lui venir en aide, il s'est dernièrement vu remettre le Prix mondial Cino Del Duca (doté de 200.000 €) et le prix Jiří Theiner lors du Salon du livre de Prague.

Dernier soutien en date, celui de Manon Aubry. Alors que les élus de La France Insoumise ont souvent été critiqués pour leur silence sur l'affaire, notamment lorsqu'ils refusaient de voter des résolutions qu'ils jugeaient trop agressives envers l'Algérie, l'eurodéputée a déclaré ce lundi 30 juin sur Europe 1 / CNews : « Un écrivain n’a pas à être en prison. J’espère qu’il sera libéré demain ou bénéficiera d’une grâce présidentielle. »

