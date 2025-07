Zerocalcare revient sur Netflix en 2026 avec une nouvelle série animée

L’auteur, de son vrai nom Michele Rech, retrouvera une fois encore la complicité de Valerio Mastandrea, acteur fidèle à la voix de l’Armadillo, alter égo intérieur de l’auteur et parmi les personnages qui incarnent l’univers singulier de Zerocalcare, mêlant humour, angoisses existentielles et regard critique sur la société.

Il s’agit de la troisième sérié signé par cet auteur, après le succès rencontré par Strappare lungo i bordi (2021), connu en France sous le titre de À découper suivant les pointillés et Questo mondo non mi renderà cattivo (Ce monde ne m'aura pas, 2023).

Si la date de diffusion précise n’a pas encore été révélée, la production est d’ores et déjà confirmée. Elle sera portée par Movimenti Production, filiale du groupe Banijay Kids & Family, en partenariat avec BAO Publishing, maison d’édition qui publie l’intégralité des ouvrages de Zerocalcare.

Cherry Bomb : des bandes dessinées explosives

Netflix reste pour l’instant discret sur le scénario, mais les fans pourront retrouver avec plaisir Zero et son Armadillo, ces personnages emblématiques qui sont devenus la marque de fabrique de Michele Rech.

Par ailleurs, depuis 2025, Zerocalcare dirige une nouvelle collection de bandes dessinées intitulée Cherry Bomb chez BAO Publishing. À propos de ce choix, l’auteur romain s’est montré clair : « Cherry Bomb signifie bombe artisanale. C’est, selon moi, la manière la plus directe d’attirer l’attention sur quelque chose de fort. »

Les premiers titres qui ont été choisis par Zerocalcare sont Bea Wolf (Zach Weinersmith et Boulet) et The Grocery (Aurélien Ducoudray et Guillaume Singelin).

Par Federica Malinverno

