Pour construire l'écologie du livre, ouvrez la mallette

Le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, Mobilis, a été contraint de revoir à la baisse ses activités, mais aussi de licencier son équipe salariée, en raison de la réduction drastique des subventions versées par la région, avant leur suppression totale. Si l'association reste vivante, elle perd évidemment en capacité d'action et de soutien à l'interprofession du livre.

Sa mission « Écologie du livre et de la lecture », portée depuis deux ans et demi par Mélanie Cronier, frappait, en 2022, par son caractère inédit, pratiquement avant-gardiste. Financé avec l'aide de l'Agence de la Transition écologique (ADEME), ce poste avait notamment pour objectif de « soulever des problématiques et des actions concrètes pour y faire face. L'idée serait de mutualiser, de créer des synergies, de faire ensemble, malgré les soubresauts économiques. »

L'un des leviers pour faire progresser les réflexions consistait à « développer l’interconnaissance, pour montrer qu’elle permet de mettre en place des synergies écologiques et économiques entre les acteurs », comme nous l'expliquait Mélanie Cronier en 2022.

Arrivée à son terme, la mission « Écologie du livre et de la lecture » ne sera évidemment pas reconduite par Mobilis, au vu de sa situation financière. Mais, outre les initiatives, échanges et avancées de ces deux années et demie, elle laisse derrière elle un dispositif pour susciter les discussions et réflexions, une mallette des mondes du livre.

Outil universel et évolutif

La mission « Écologie du livre et de la lecture » s'est bâtie sur les échanges d'informations et l'interconnaissance, entre les acteurs de la chaîne du livre, d'une part, mais aussi au-delà de ce seul champ, vers les autres filières culturelles, ou d'autres secteurs, comme l'économie sociale et solidaire par exemple.

Véritable outil d'éducation populaire, la mallette des mondes du livre s'appuie sur les expériences de la mission et du groupe de travail pour proposer un dispositif suscitant la réflexion et le partage d'informations. Elle se compose de quizz et d'activités, pour animer un événement, mais aussi d'une bibliographie et de liens vers d'autres ressources utiles.

« Nous l’avons imaginée comme un objet évolutif, modulable, léger, simple, qui peut être transporté sur des festivals, dans des bibliothèques, écoles ou lors de journées professionnelles. Elle existe en version numérique imprimable de partout », souligne le groupe de travail « Écologie du livre et de la lecture ».

La mallette est utilisable par toute personne et en accès libre, indique Mobilis, en précisant que les illustrations de Marine Suire « doivent être uniquement et strictement utilisées dans ce cadre ».

Les versions numérique et imprimable de la mallette des mondes du livre sont accessibles à cette adresse.

Photographie : illustration de Marine Suire pour La mallette des mondes du livre

