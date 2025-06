Lucca Comics & Games 2025 : la France à l'honneur

C’est bientôt le retour du 3e plus grand salon français : la Japan Expo. Du 3 au 6 juillet, le parc des expositions rouvrira ses portes, et c’est l’occasion pour les lecteurs et lectrices de mangas et webtoons de rencontrer les meilleurs artistes du genre, qui auront fait le tour du globe pour l’occasion. Junji Itô, Tohru Kuramori, ou encore Oreco Tachibana, on vous en dit plus sur les têtes d’affiche de cette édition.