Saad Bouzrou : Au Maroc, “il est urgent de repenser l’écosystème du livre

Quand on rencontre pour la première fois Evelyne Chamaillé , on est séduit par son énergie et son enthousiasme communicatif. Animatrice radio, journaliste numérique, rédactrice en chef de son propre magazine et romancière, Evelyne Chamaillé est toujours à l’écoute des autres et donne l’impression de la connaître depuis longtemps.