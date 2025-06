Avant l'été, ménagez-vous avec l'ordonnance anti stress

Cardiologue reconnu et spécialiste du stress, le Dr Pierre Setbon publie Votre ordonnance antistress pour protéger votre cœur, un ouvrage à la croisée de la cardiologie et de la prévention psychosomatique. Il y développe sa conviction forte, prémisse à tout le livre : « Le stress tue ! », rappelant que se sentir stressé double le risque de crise cardiaque.

Sur un plan scientifique rigoureux, Pierre Setbon explique en détail les mécanismes par lesquels le stress affecte le système cardiovasculaire : augmentation de la fréquence cardiaque, constriction des vaisseaux, pic d’adrénaline et cortisol, effets délétères sur la pression artérielle… Cet éclairage physiologique est étayé par son expérience de plus de trente ans auprès d’un grand nombre de patients.

L’ouvrage pose un diagnostic clair : si le stress est souvent banalisé, ses effets sont bien réels et doivent être pris au sérieux. Setbon invite le lecteur à écouter les signaux de son corps – palpitations, insomnie, tensions, irritabilité – et à agir avant que la santé cardiaque ne soit compromise.

Mais la force de ce livre, c’est son approche pratique et opérationnelle. Il propose :

Un panorama complet du stress : origines (travail, vie personnelle, environnement), symptômes psychiques et somatiques, et impacts à court et long termes.

Des méthodes concrètes dès les premières pages : hygiène de vie, techniques de respiration, relaxation, pratiques corporelles, phytothérapie, changements d’alimentation…

Un accompagnement médical réfléchi, incluant lorsque nécessaire une orientation vers le cardiologue, le psychologue ou des traitements médicamenteux comme les bêtabloquants.

Neuf ordonnances-types : chacune est adaptée à un profil spécifique (âge, type de stress, symptômes, mode de vie), avec recommandations précises à appliquer au quotidien ou à discuter avec un médecin.

Le style de Setbon est clair, accessible et engageant : non seulement il transmet des données médicales, mais il partage des exemples cliniques vécus. Les nombreux témoignages rendent la lecture concrète et pertinente.

Le livre s’adresse à tout public sensible à l’anxiété, qu’il s’agisse de stress professionnel, familial ou lié à un potentiel risque cardiovasculaire. Votre ordonnance antistress pour protéger votre coeur est lu par Rémy Wibaut.

