Immersion dans la dernière maison de Maryse Condé

C’est dans le sud de la France, dans le Vaucluse, à deux pas du village perché de Gordes, que Maryse Condé a choisi de poser ses valises après avoir parcouru le monde. Lorsqu’elle s’installe dans cette maison provençale, Maryse Condé est déjà l’une des grandes voix féminines de la littérature francophone.

Une voix qui, depuis des décennies, dénonce les séquelles de la colonisation, l’héritage de l’esclavage et les fractures identitaires du monde noir. Dans ce refuge aux airs de dernier port d’attache, elle poursuivra, aux côtés de son mari Richard Philcox, son travail d’écriture. Jusqu’à plus de 80 ans, elle y convoque sa mémoire et son imaginaire, signant dans ces murs son ultime roman, L'évangile du nouveau monde.

Maryse Condé, la maison d’une femme libre, réalisé par Dorothée Poivre d’Arvor pour la série de documentaire « Une maison, une artiste », propose une immersion dans l’intimité et l’univers de cette écrivaine majeure de notre époque. Avec les témoignages de Gaël Octavia, écrivaine, dramaturge et amie de Maryse Condé ; Richard Philcox, mari et traducteur de Maryse Condé ; Aïcha et Leïla Condé, filles de Maryse Condé ; Serina Condé, petite-fille de Maryse Condé ; Pascale Thériez, amie de Maryse Condé ; et Eva Doumbia, autrice, metteuse en scène et amie de Maryse Condé.

Une demeure pour une grande femme

Né en 1934 à Pointe-à-Pitre et disparue le 2 avril 2024 à quelques kilomètres de sa maison de Provence, Maryse Condé laisse derrière elle une œuvre considérable et un héritage intellectuel d’une rare richesse. Figure incontournable des littératures francophones, professeure respectée et intellectuelle engagée, elle a traversé le XXᵉ et le début du XXIᵉ siècle en portant haut une parole singulière, nourrie par l’exil, par la culture guadeloupéenne et par une exigence profonde envers la langue française.

Tout au long de son parcours littéraire, Maryse Condé n’a cessé de sonder les failles laissées par l’histoire coloniale, les désillusions des indépendances africaines et antillaises — elle militait par ailleurs pour l'indépendant de son île —, les blessures intimes et les révoltes silencieuses. Son œuvre interroge à la fois la condition féminine, l’héritage de l’esclavage, la complexité des identités créoles et les contradictions de la décolonisation.

Parmi ses textes les plus marquants figurent Hérémakhonon (1976), son premier roman, Ségou, vaste fresque historique en deux volets (1984-1985) consacrée à l’empire bambara du Mali au XIXe siècle, ou encore Moi, Tituba sorcière, noire de Salem (1986). Elle a entre autres remporté le prix Marguerite-Yourcenar en 1999 Le Cœur à rire et à pleurer, et le Prix mondial Cino Del Duca de l'Institut de France pour l'ensemble de son œuvre en 2021.

À plusieurs reprises, son nom a circulé parmi les écrivains pressentis pour le Prix Nobel de littérature. En 2018, alors que l’Académie suédoise traverse une crise sans précédent et suspend l’attribution du Nobel, Maryse Condé reçoit le prix de la Nouvelle Académie de littérature, qualifié de « Nobel alternatif », décerné par un collectif international de professionnels du livre. Une distinction qu’elle dédie à son île natale, la Guadeloupe.

