Simon Super Lapin : épisodes inédits sur France 5 et Okoo

Le célèbre lapin Simon de Stephanie Blake (L'école des loisirs) vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires selon Edistat revient sur le petit écran pour de nouvelles aventures dans la deuxième saison de Simon Super Lapin. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce programme plonge les jeunes téléspectateurs dans l’imaginaire des jeux d’enfants, où Simon et sa bande se transforment en super-héros : Superlapin, Super Lou, Super Ferdi et Capitaine Lapin.

Dans cette nouvelle partie de la saison, les enfants feront la connaissance de Mamie Wolf, la grand-mère du Professeur Wolf, et de Bonnie, sa petite nièce. Des personnages qui, loin des clichés du « grand méchant loup », se révèlent attachants et bienveillants, apportant humour et tendresse aux aventures des petits héros.

Les nouveaux épisodes de Simon Super Lapin seront diffusés tous les samedis à 8h40 sur France 5 à partir du 5 juillet. La série sera également disponible sur la plateforme Okoo dès le 15 juillet.

Si vous aves raté les premiers épisodes de la saison, ils sont disponibles sur le site de France.tv.

Crédits illustrations : France TV

DOSSIER - Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com