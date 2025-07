On manifeste le jour et on scrolle TikTok la nuit

À travers une galerie de personnages en prise avec la révolte des parapluies, l’auteur Gigi Leung déconstruit l’héroïsme du XXIe siècle. Ici, les révolutionnaires ne sont pas des figures mythiques, mais des jeunes militants armés de smartphones et de slogans, oscillant entre rage et résignation, courage et désillusion.

Dix chapitres, dix fragments d’un Hong Kong qui vacille. Entre la fièvre de la contestation et la lassitude d’une génération épuisée, Gigi Leung capte les paradoxes d’une jeunesse partagée entre l’engagement et l’accablement.

Avec son écriture, elle décrit une ville où l’on manifeste le jour et où l’on scrolle TikTok la nuit, où les rêves s’érodent sous le poids des lacrymogènes, mais où le besoin de liberté demeure.

Les éditions Fayard nous en proposent un extrait en avant-première :

Gigi Leung Lee-chi, née en 1995, est une autrice primée de Hong Kong. Diplômée de l'Université chinoise de Hong Kong, elle poursuit un MFA à l'Université nationale Dong Hwa à Taïwan. Elle a commencé à écrire à 15 ans et a publié plusieurs recueils de nouvelles et de poésie. Son roman Everyday Movement (traduit : Lutte Quotidienne) a été finaliste du Taipei Literary Award, et elle a reçu le TSMC Literary Award. Sa nouvelle Empty Rooms a été publiée dans Two Lines Journal, et son deuxième roman, The Melancholy of Trees, est paru en avril 2023.

Traduit du chinois par Lucie Modde.

Parution le 13 août 2025.

