Le cercle des poétesses disparues

Dénigré à l’époque, considéré aujourd’hui comme une renaissance de la poésie russe, ce mouvement célébrait autant la modernité que la nature éternelle de la Russie, dans ses campagnes et dans ses habitants.

Les éditions Vibration proposent d’exhumer six poétesses qui furent adulées en leur temps, oubliées ou bannies des manuels officiels par la suite. Six femmes aux destins différents et extraordinaires, aux parcours semés d’exaltations, d’embûches et toujours d’inspirations.

Remarquablement traduits par Valentina Chepiga et Ksenia Volokhova, Jean-Marc Collet remet à l’honneur ces poétesses qui étonnent par leur modernité et leur passion : Mirra Lokhvitskaïa, Teffi, Elena Gouraud, Lioubov Stolitza, Cherubina de Gabriak et Maria Chkapskaïa.

Les poèmes sont en version bilingue, précédés d’une biographie détaillée des autrices. Ce recueil est un outil pédagogique indispensable pour les amateurs de poésie russe avec une introduction documentée et passionnante. Il est également une belle découverte pour les néophytes dans cette matière qui seront séduits par une construction contemporaine qui part à la recherche « de l’âme du monde, de l’éternelle féminité, de l’unité idéale du divin, du céleste et de l’humain ».

Mira Lokhvistskaïa prévient : « On nous critique, en tant que femme et mère ?/Pour un moment, un instant volé au bonheur ?/Gardons le silence et la candeur/Il faut savoir nous taire !/Et si nos joies sont éphémères/Et que notre idole nous condamne/À la tristesse, au chagrin et au drame/Il faut savoir aimer !/Et si nous portons le sceau divin/Mais si nous ne voulons pas fuir/Portons notre croix, suivons le destin/Il faut savoir souffrir ! »

Ces poétesses étaient-elles pionnières du féminisme ? Pas de revendications ni de lamentations, les écrits sont des plongées dans la profondeur de l’humain et son âme pour ne pas sombrer dans les abysses d’où surgit toujours l’espoir : « À travers la lumière, entre terre et cieux…/Je suis la vie de la vie ! Je suis un lilas blanc ! » (Teffi) ou se laisser aller aux sentiments : « Naïf et monotone/Un chant lointain s’alanguit/Un murmure se rapproche… des pas tonnent…/Des mains se tordent en caresses attendries… » (Lioubov Stolitza).

Poésie ancrée dans l’époque et engagée : « Mais une croûte de pain peut-elle suffire/à rassasier une bouche avide ?/Ce n’est pas la faim qui étouffe, c’est le ciel,/c’est le vide » (Cherubina de Gabriak). Le recueil termine sur les poèmes de Maria Chkapskaïa, injustement oubliée, qui propose une œuvre résolument moderne : « La mer autour pleure/le large est vide, désert !/Je parle de mes malheurs/en embrassant la terre./Elle reste coite, la terre,/la steppe, autour, somnole./Je sens le goût amer/de mon péché qui vole ».

Cette dernière chantait la passion, les rencontres, la cruauté de la vie autant que l’exaltation des corps et voyait en lui un lien mystique avec l’homme. Un Âge d’argent qui mérite une attention particulière, car dans cette époque où la Russie rejoue le règne des Tsars, faire renaître ces poèmes pourrait peut-être annoncer un nouvel âge… qui sait ?

Par Christian Dorsan

