À Los Angeles, le musée Getty gâté par un don de feuillets enluminés

C'est un don rare qui a été fait au J. Paul Getty Museum. Ce lundi 23 juin, le musée installé à Los Angeles a annoncé l’entrée dans ses collections d’un ensemble de 38 feuillets enluminés issus de manuscrits religieux italiens, datant du XIIe au XVIIe siècle. Ces pièces, qui viennent en grande majorité de livres de chœur religieux, illustrent des scènes sacrées inspirées de la vie du Christ, de la Vierge et des saints.

Ces œuvres sont toutes issues des collections privées de T. Robert Burke, un entrepreneur américain, et Katherine States Burke, experte en santé mondiale et en durabilité. Le couple a rassemblé, ces vingt-cinq dernières années, la plus importante collection privée d’enluminures italiennes aux États-Unis.

En faisant don de leurs acquisitions personnelles, ils ont « quasiment doubl[é] le nombre de feuillets italiens » en possession du musée, « transformant en profondeur la richesse et la qualité d[es] collections médiévales et Renaissance », s’est réjoui Timothy Potts, directeur du Getty Museum, dans un communiqué.

Des œuvres signées des plus grands artistes

Parmi les pièces les plus remarquables figure une lettrine ornée de la lettre V, représentant le Christ bénissant. L’œuvre est signée de Lorenzo Monaco, considéré comme l’enlumineur le plus en vogue de Florence au début du XVe siècle.

Le Christ, lové au cœur d’un décor végétal foisonnant, se détache sur un fond doré somptueux, sublimé par des couleurs éclatantes. Il s’agit de la première création de Lorenzo Monaco à intégrer les collections du Getty.

Autre entrée notable : une lettrine représentant Saint Michel terrassant le dragon. Cette dernière est attribuée à Giovanni di Paolo et Sano di Pietro, deux artistes de la peinture siennoise. Le motif végétal, les éclats d’or qui rehaussent l’ensemble de la pièce, et surtout la représentation de l’archange prêt à abattre son épée révèlent l’énergie caractéristique du style de Giovanni di Paolo.

Le don comprend également une lettrine H, haute de plus de 30 centimètres, réalisée vers 1400 par Don Simone Camaldolese. L’enluminure représente la Nativité : la Vierge et saint Joseph y sont agenouillés devant l’Enfant Jésus, et des anges survolent la scène. Par ses dimensions imposantes et l’usage généreux de l’or et de l’argent, l’œuvre se rapproche davantage d’un tableau que d’une simple ornementation manuscrite.

« La qualité exceptionnelle de la collection Burke va bouleverser notre capacité à raconter l’histoire de l’enluminure italienne », souligne Elizabeth Morrison, conservatrice en chef des manuscrits au Getty Museum. « Ce don est l’aboutissement d’une longue relation avec les Burke, dont les œuvres ont souvent été prêtées à nos expositions, contribuant à nourrir nos recherches. Nous leur exprimons notre profonde gratitude. »

L’âge d’or de l’enluminure italienne

À cette période, l’enluminure était considérée comme l’un des domaines les plus vivants de la création artistique dans la péninsule italienne. Nombre de ces artistes étaient également mobilisés pour réaliser retables, fresques ou tableaux de dévotion.

Les grands livres de chœur, utilisés lors des offices religieux, se singularisent toutefois par leurs imposantes lettrines décorées, à l’image de celles qui viennent d’intégrer les collections du musée, souvent enrichies de scènes bibliques ou d’épisodes sacrés. Mais, au fil des siècles, les feuillets de ces ouvrages ont été dispersés, et sont finalement devenus des objets de collection prisés.

Une ouverture au grand public en 2027

Le public pourra découvrir ces nouveaux trésors lors d’une exposition dédiée à l’été 2027, au Getty Center de Los Angeles. Une version numérique sera également proposée sur la plateforme Google Arts & Culture, avec pour ambition d’être consultée à l’international. Certaines des œuvres présentes dans l’exposition rejoindront ensuite les galeries permanentes du musée, et seront consultables sur l’espace numérique de l’établissement.

Crédits image : Initial V: Christ Blessing, cutting from a gradual, 1423 – 1424 Lorenzo Monaco (Italian, about 1370 – 1423). Getty Museum

