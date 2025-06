Cet été, le webtoon débarque en France à (très) grande vitesse

Née en Corée du Sud, la plateforme WEBTOON modifie nos habitudes de lectures avec ses bandes dessinées numériques en séries conçues pour être lues sur mobile. Pour cette première à bord des TGV INOUI et OUIGO, WEBTOON adapte ses séries phares au format horizontal, idéal pour les écrans des voyageurs.

Au-delà des grands succès internationaux, WEBTOON profite de cette opération pour valoriser les talents français. Plusieurs séries d’auteurs hexagonaux figurent parmi les titres disponibles à bord, comme Lillow Fast Kitchen de Luana Vergari et Massimo Semerano, Blood in Love de Salen Février, Épée et quêtes de KenjiToon, Extra-Coloc de Anne Masse ou encore La Dose et Capitaine Zorgue de Issa Boun.

Développé avec l'entreprise française Moment, ce partenariat permettra aux passagers d'avoir accès à 15 titres couvrant les genres les plus populaires du format : romance, action, fantasy ou comédie. En complément de cette mise à disposition à bord des trains, les séries restent évidemment accessibles via l’application WEBTOON.

Les éditions imprimées, publiées chez Michel Lafon (collection Sikku), permettent également de prolonger l’expérience de manière plus traditionnelle.

Crédits image : Passion SNCF, CC0, via Wikimedia Commons

