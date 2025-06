Réfléchir et expérimenter des alternatives radicales et respectueuses du vivant

Il y a cinq ans, Agir pour le vivant est né avec l'ambition d'offrir un espace de réflexion et d’échange consacré aux liens profonds entre les sociétés humaines et l’ensemble du monde vivant.

En réunissant des chercheurs, des artistes, des intellectuels, des acteurs de terrain et des citoyens venus de divers horizons, l’objectif était de créer un lieu où se croisent les disciplines, les approches, les expériences et les cultures, dans une volonté partagée d’interroger les modèles de société existants et d'explorer les voies possibles d’une transformation.

Dès sa création, le festival a fait le choix de ne pas cantonner l’écologie à un seul registre émotionnel ou spectaculaire. Il s’est inscrit dans une perspective de dialogue entre sciences, arts, savoirs locaux et engagement citoyen, pour mieux comprendre les interdépendances à l'œuvre entre les êtres vivants, humains et non-humains, les milieux naturels et les structures sociales.

Au fil des éditions, Agir pour le vivant est devenu un espace où se rencontrent les grandes questions contemporaines : comment penser les relations entre les sociétés humaines et les autres formes de vie ? Comment relier les enjeux environnementaux aux questions sociales et démocratiques ? Quelle place accorder aux savoirs sensibles, aux approches artistiques et aux récits dans la construction de nouveaux imaginaires collectifs ? Autant de thématiques qui ont progressivement structuré la programmation.

Dans un contexte mondial en constante évolution, marqué par des tensions politiques, des défis écologiques croissants et des transformations sociales majeures, le festival poursuit sa vocation d’être un espace de partage et de réflexion, ouvert à toutes et à tous. Il s’agit de permettre à chacun et chacune de mieux saisir les enjeux de l’époque et de contribuer, à son échelle, à la recherche de solutions adaptées aux défis collectifs.

Pour cette 6ᵉ édition, Agir pour le vivant propose de franchir une nouvelle étape en mettant l’accent sur l’autonomie collective et la capacité d’action. En complément des échanges intellectuels, des débats et des propositions artistiques, l’événement souhaite offrir aux participants des outils concrets, des pistes d’engagement et des ressources pour agir face aux enjeux environnementaux et sociaux.

À travers conférences, ateliers, performances, rencontres artistiques et temps de dialogue informels, le festival continue d’explorer les liens entre écologie, démocratie, justice sociale et créativité. Cette édition se veut également un moment propice au développement de projets communs, à la construction de réseaux et à l’émergence de nouvelles dynamiques, dans un esprit d’ouverture, de coopération et de convivialité.

Dans un monde en mutation, où les défis se complexifient, Agir pour le vivant réaffirme sa vocation : être un lieu de réflexion collective, d’écoute, de partage des savoirs et de mise en perspective, où se croisent celles et ceux qui, par leurs recherches, leurs créations ou leurs engagements, contribuent à imaginer d'autres manières d'habiter le monde.

L'édition 2025 se déroulera du 23 au 28 août. Plus d'informations à cette adresse.

