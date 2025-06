Jean-Marie Gourio remporte le Prix de l'Académie Rabelais 2025

Le Prix littéraire de l'Académie Rabelais distingue des ouvrages qui font honneur à la verve, à l'humanité et à la truculence chères à François Rabelais. Il est remis par 50 académiciens, et est présidé par Nicolas Plescoff. L'an dernier, Laure Gaparotto était lauréate avec son Si tu veux la paix, prépare le vin (Grasset).

Comptoirs en zinc, formica, tournées de belote, plats du jour : chaque page nous fait entrer dans un café d’hier ou d’aujourd’hui, ces lieux vivants où se mêlent rires, confidences et verres levés. Et qui mieux que Jean-Marie Gourio, auteur des cultissimes Brèves de comptoir, pour en capter l’âme ? Son regard tendre et incisif fait surgir, au détour d’un mot, toute la vérité joyeuse de ces scènes de café à la française. — Résumé de Dictionnaire amoureux des cafés (Plon)

Fondée en 1948 par le journaliste et romancier Marcel Grancher, l’Académie Rabelais réunit des amoureux des mots, de la gastronomie et des plaisirs de la table. À l’origine, l’idée naît dans le contexte troublé de l’Occupation : journalistes et dessinateurs parisiens réfugiés dans la zone Sud y croisent leurs homologues lyonnais.

De ces rencontres amicales émergera l’Académie, portée notamment par des plumes du Figaro, comme Pierre Scize et Georges Ravon, aux côtés de Marcel Grancher, auteur des savoureux 5 de campagne (1938) et Charcutier de Mâchonville (1942).

Chaque année, l’Académie remet deux distinctions : le Prix littéraire de l’Académie Rabelais, créé en 1949, et la Coupe du Meilleur Pot, qui célèbre depuis 1954 les établissements où règnent l'authenticité et la convivialité, et où les vins soigneusement choisis se dégustent au comptoir tout au long de la journée. Cette année, c'est Le Guersant (30, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris) de Nicolas Gounse et Romain Gastel qui a été récompensé.

