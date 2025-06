Conflits d'intérêts : au ministère de la Culture, de nouveaux contrôles

Tous les agents de la fonction publique ne sont pas concernés par l'obligation de transmettre une déclaration d'intérêts, mais environ 18.000 responsables publics, élus ou agents, doivent déclarer leur patrimoine et leurs intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, créée en 2013.

Pour la déclaration d'intérêts plus spécifiquement, celle-ci recense l’ensemble des activités, des fonctions, des mandats et des participations du déclarant, et est transmise par l'intéressé à l'autorité de nomination. Cette dernière s'assure de l'absence de conflit d'intérêts, en respectant le caractère confidentiel de la déclaration. Si elle s'estime incompétente, elle fait alors parvenir le document à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les obligations de transparence des agents publics visent à s'assurer que ces derniers « exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité », comme le souligne la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. L'idée est par ailleurs de prévenir « tout conflit d'intérêts ou tout risque d'influence étrangère ».

En mars dernier, le ministère de la Culture avait déjà mis à jour la liste des emplois concernés par l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale. Cette dernière portait principalement sur les services de la rue de Valois eux-mêmes, comme les chefs de services, ainsi que les sous-directeurs et les délégués aux différents secteurs (danse, musique, médias, entreprises culturelles...) couverts par la rue de Valois. La présidente et le directeur du Centre national du livre étaient également mentionnés.

Des intérêts qui intéressent

Par un arrêté du 6 juin dernier, paru au Journal officiel de ce 29 juin, les ministères de la Culture, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que celui de l'Intérieur cosignent une nouvelle liste des emplois du ministère de la Culture soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts.

Parmi les postes concernés, relevons la directrice de la Bibliothèque publique d'information — Christine Carrier, depuis 2014 —, qui tombait déjà sous le coup de cette obligation depuis quelques années, auquel s'ajoute le secrétaire général de l'établissement.

Le secrétaire général de l'Académie de France à Rome, le directeur général et le directeur général des services de l'Institut national d'histoire de l'art, le président et le directeur général de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (Oppic) ou encore le directeur de la Villa Arson de Nice doivent aussi transmettre une déclaration d'intérêts.

Rappelons que ces documents restent confidentiels et ne sont pas rendus publics, contrairement aux déclarations de patrimoine et d'intérêts des ministres, par exemple, à l'instar de la locataire de la rue de Valois elle-même, Rachida Dati.

La liste complète des emplois concernés est accessible à cette adresse, ou dans le document ci-dessous.

