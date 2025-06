Écriture inclusive : comment la Région PACA s'est piégée dans son propre combat

« L’écriture inclusive, c’est non ! » La formule de Sophie Joissains, vice-présidente (UDI) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avait donné le ton.

En avril dernier, la région a ainsi suspendu une subvention de 75.000 euros à l'école Kourtrajmé Marseille, qui forme des jeunes issus des quartiers populaires aux métiers du cinéma. Motif invoqué : la présence de point médian dans les documents de communication de l'association, pourtant saluée pour son action sociale et culturelle. « Si l’association supprime l’écriture inclusive de ses documents, nous reprendrons le contact sans aucun problème », avait alors martelé Sophie Joissains.

Dans le sillage de cette décision, d'autres structures ont été ciblées. L'association Les Têtes de l'Art s'est ainsi vu notifier par téléphone que sa demande de subvention était écartée, en raison de l'utilisation de l'écriture inclusive sur son site internet. « La région a franchi une ligne rouge. Elle ne peut pas influencer notre manière de nous adresser à nos publics, c'est interdit par la loi », a dénoncé son directeur, Sam Khebizi auprès de France info, qui a ouvertement parlé de « chantage à la subvention ».

Un climat de pressions et de craintes

Officiellement, la région s'appuie sur le plan « Trajectoire Valeurs » votée le 23 avril, qui comprend, au point 9, le « refus de l'écriture inclusive dans l'administration régionale et dans tous les dossiers de subvention ». Mais dans les faits, les exigences semblent dépasser ce périmètre. D'après plusieurs témoignages recueillis par Le Monde, les pressions s'exercent aussi sur les sites internet, les affiches et les réseaux sociaux des structures bénéficiaires. Le Planning familial a ainsi dû revoir une campagne d'affichage récemment financée par la région.

« Nous savons qu'avec cette écriture, nous avons affaire à du militantisme », a réagi le cabinet de Renaud Muselier. Une posture qui trouve un écho favorable auprès du Rassemblement national, seule opposition de l'hémicycle, qui se félicitait d'une « victoire idéologique ». Mais pour Marie Antonelle Joubert, directrice de Kourtrajmé Marseille, cette croisade cache un autre objectif : « Rien à voir avec du wokisme ou du séparatisme, comme ils semblent le croire. Cette décision vise surtout à ne plus financer certaines associations gênantes politiquement », estime-t-elle.

Un recul partiel face à la polémique

Face à la multiplication des critiques et à l'embarras grandissant, la région Sud a fini par infléchir sa position. Mercredi 25 juin, en séance plénière, Sophie Joissains a tenté de désamorcer le conflit : « Nous refusons d'avoir un regard prescripteur, de juge », a-t-elle déclaré, annonçant que la proscription de l'écriture inclusive serait désormais « circonscrite » aux documents directement liés aux demandes de subvention.

Autrement dit, les éléments de communication générale - sites internet, affiches, réseaux sociaux - échappent désormais officiellement à cette interdiction, avec effet rétroactif. « Le Conseil régional ne s'érigera pas en censeur de la langue française », a assuré la vice-présidente.

Cette clarification n'a pas manqué de susciter des remous, relaie La Provence. Le Rassemblement national, qui revendique être à l'origine du retrait de plusieurs dossiers de subventions, fustige un recul inacceptable. « Cette interdiction est d'ordre militante. Là, on est dans la mollasserie », a cinglé Jean-Guillaume Remise, élu RN, en séance. Fureur immédiate de Renaud Muselier, qui a dégainé son téléphone portable pour tacler les élus d'extrême droite : « Je me suis permis d'aller sur le site de Rognac, récemment gagné par un de vos amis. Et quand on parle des élus, c'est l'écriture inclusive. Au revoir et merci ! »

Malgré cet apparent apaisement, la défiance persiste chez les acteurs associatifs et culturels. Les syndicats du secteur - le Syndicat national des arts vivants, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, Scène ensemble et le Syndicat des musiques actuelles - réclament depuis plusieurs semaines des garanties claires et des textes légaux précis. Pour l'heure, aucune annonce concrète n'a été faite.

« On ne pliera pas », prévient de son côté Marie Antonelle Joubert, dont l'école reste privée de subventions en attendant un nouvel examen de son dossier prévu pour octobre. De son côté, Emmanuelle Gourvitch, du Syndicat national des arts vivants, avertit : « Ce qu'il se passe ici fait partie d'une bataille idéologique contre tout le secteur associatif. Nous allons étudier tous les recours. »

Dans un contexte national où le débat sur l'écriture inclusive cristallise les tensions, l'affaire révèle à quel point la langue demeure un terrain hautement politique. Derrière les points médians, c'est la place même des associations et du monde culturel dans le jeu institutionnel régional qui se joue.

7500 euros d'amende ?

La circulaire Blanquer de 2017 avait déjà restreint l’usage de cette écriture dans les documents administratifs, sans l’interdire dans le privé ou les associations. Une restriction qui a été confirmée par le Conseil d’État en décembre 2024.

Le 4 février 2025, la députée Les Républicains Anne-Laure Blin (Maine-et-Loire) déposait une proposition de loi visant à interdire l'écriture inclusive dans les documents officiels, les publications financées par des fonds publics ou encore les communications des établissements subventionnés. Ce texte prévoit notamment une amende de 7500 euros pour les structures qui contreviendraient à cette interdiction. À ce jour, la proposition de loi est restée en première lecture à l'Assemblée nationale et n'a connu aucune avancée concrète.

Déjà en octobre 2023, le Sénat, dominé par la droite, avait adopté un texte similaire visant à proscrire l'écriture inclusive dans les documents officiels. Mais cette initiative n'avait pas abouti à l'Assemblée nationale, faute de majorité sur le sujet. Le Syndicat des Avocats de France (SAF) a dénoncé en fin d'année dernière ce qu'il qualifie de « criminalisation » de l'écriture inclusive, rappelant que la langue est un outil d'égalité et non un terrain de sanctions.

Crédits photo : Lolofi13 (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

