Jean Lorrain, dandy scandaleux qui réinventa les contes de fées sulfureux

Malgré une vie pleine d’aventures urbaines, il n’oublia jamais les fées et les princesses des contes entendus dans la maison normande de son enfance. Une campagne de pré-vente est lancée sur Ulule pour proposer des exemplaires numérotés collector, illustrés, aux premiers lecteurs et lectrices.

Des princesses endormies et des princes à la beauté fatale, des reines jalouses et des bohémiens ensorceleurs hantent les Contes & Féeries de Jean Lorrain, écrivain et dandy flamboyant de la Belle Epoque.

Les éditions Ada Parme, après une première publication sous le signe de l’Italie (le roman incandescent intitulé Lupo, de l’autrice des Pouilles Clara Nubile), ont choisi ces textes écrits sous le signe du merveilleux, avec un préambule de Benjamin Berton (Prix Goncourt du premier roman en 2000) et les illustrations féériques de Vivienne Cocciarelli.

Proposant à chaque parution de beaux livres collector accessibles, Ada Parme a été captivée par ces fantasmagories cruelles qui évoquent les tableaux de Gustave Moreau ou les visions chimériques des artistes préraphaélites.

Romancier, poète, critique littéraire star et dramaturge, Jean Lorrain se battit en duel avec Proust, brisa des carrières et s’adonna aux excès. Dans cette vie d'aventures et de transgressions, il n’oublia jamais les contes du monde entier ramenés par les matelots de retour de Terre-Neuve, qui résonnaient hiver comme été dans la maison normande de son enfance.



Et c’est ce contraste saisissant entre un regard pur d’enfant et la conscience de la violence du monde qui fait la beauté somptueuse de ces contes et de ces féeries.

Les exemplaires sont limités à 300, et de belles contreparties sont proposées en même temps que l’ouvrage sur Ulule, au lien suivant.

Publié en 1902, Contes et Féeries rassemble une série de courts récits où Jean Lorrain, figure décadente et sulfureuse de la littérature fin-de-siècle, s’essaie à l’univers du conte merveilleux. Dans ces textes, il revisite les motifs traditionnels du conte populaire — fées, sortilèges, animaux fabuleux — avec son style singulier, à la fois raffiné, ironique et pénétré de mélancolie.

Loin de l’innocence des contes pour enfants, Lorrain y distille une atmosphère étrange et souvent vénéneuse. Les héros, qu’ils soient jeunes filles naïves, princes déchus ou personnages grotesques, évoluent dans des mondes oniriques où le merveilleux côtoie la cruauté et le désenchantement. La magie y est omniprésente, mais elle n’apporte pas toujours le bonheur attendu : les sorts se révèlent ambigus, les transformations inquiètent autant qu'elles fascinent.

À travers ces contes, Jean Lorrain déploie son goût pour l'étrangeté et la beauté trouble, dans un style ciselé, héritier du symbolisme et des esthétiques décadentes.

Jean Lorrain, dandy décadent et chroniqueur acide de la Belle Époque, dévoile dans Contes et Féeries un versant inattendu de son œuvre : celui du conteur féerique. Mais fidèle à son tempérament et à son époque, il détourne les codes du conte traditionnel pour en révéler les ombres et les ambiguïtés.

Loin des mièvreries enfantines, ces contes s’inscrivent dans une veine poétique et crépusculaire, où le merveilleux se teinte d’inquiétude. Derrière les apparats de l’enchantement, on devine les failles du monde et les désillusions de l'âme. On y retrouve l'empreinte de la fin-de-siècle, entre fascination pour l'artifice, attrait pour le fantastique et goût du trouble.

Ce recueil témoigne aussi de la maîtrise stylistique de Jean Lorrain : un français délicat, parfois précieusement archaïsant, où le lexique raffiné et les images baroques révèlent un univers aux contours flous, à la fois fascinant et dérangeant.

Pour les amateurs de littérature symboliste et décadente, Contes et Féeries constitue une porte d'entrée originale dans l'œuvre d'un écrivain trop souvent réduit à son image scandaleuse. Ici, Lorrain s’amuse à jouer avec les rêves et les cauchemars, dans un entre-deux littéraire qui n'appartient ni tout à fait à l'enfance, ni tout à fait à l'âge adulte.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule