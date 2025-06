Crise de la lecture en France : lancement des États généraux pour la jeunesse

Déjà mise en examen pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », Rachida Dati pourrait voir s'ouvrir un nouveau front judiciaire, toujours lié à ses deux mandats d'eurodéputée, entre 2009 et 2019. Des documents inédits, exhumés par Complément d'enquête et Le Nouvel Obs, interrogent sur ses liens avec le secteur gazier, via GDF Suez.