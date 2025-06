Mostra de Venise 2025 : quand le livre rencontre le cinéma sur la lagune

Ce rendez-vous international met en relation éditeurs, agents littéraires et producteurs de cinéma, afin de favoriser les adaptations audiovisuelles d’œuvres littéraires. Contrairement à d’autres initiatives du même type, les éditeurs sélectionnés peuvent y présenter l’intégralité de leur catalogue, offrant ainsi aux producteurs un large éventail de romans, nouvelles, essais, bandes dessinées ou biographies à découvrir.

Cette année, le marché mettra à l’honneur le Royaume-Uni, le Chili et le Maroc, dans le cadre du VPB Focus, avec le soutien du British Film Institute, du ministère chilien de la Culture, des Arts et du Patrimoine, et du Centre cinématographique marocain.

Parmi les 34 structures sélectionnées, quatre acteurs français se distinguent. L’Astier-Pécher Literary Agency, fondée en 2006, qui accompagne de nombreux auteurs français à l’international, comme Hervé Le Tellier ou Jean-Christophe Rufin.

Les Humanoïdes Associés / La Boîte à Bulles / HSN, spécialisés dans la bande dessinée et le roman graphique aussi, comme le groupe Madrigall, et Susanna Lea Associates, agence littéraire installée à Paris, Londres et New York, qui représente des auteurs comme Anne Berest Philippe Collin, ou et projets audiovisuels sur les principaux marchés internationaux.

Aux côtés de ces structures françaises, le marché accueillera de nombreux acteurs majeurs de l'édition internationale : des maisons italiennes telles que Mondadori, Giunti, Feltrinelli, Einaudi, ou encore GeMS, des éditeurs espagnols comme Editorial Anagrama et ALT autores, des groupes allemands tels que Rowohlt, Hanser, S. Fischer Verlag et Carlsen, mais aussi des maisons venues de Belgique (Zeitgeist Agency), des Pays-Bas (Singel Publishers), de Scandinavie (Gyldendal Group Agency, Banke, Goumen & Smirnova), sans oublier les États-Unis (Blue Ocean Press, Humanoids), l’Afrique du Sud (Catrina Wessels Rights Management), les Philippines (Milflores Publishing), la Suisse (Kein & Aber), et le Royaume-Uni avec, notamment, Andrew Nurnberg Associates et Jacaranda Books.

Tous ces professionnels auront l’opportunité de présenter leurs catalogues et de défendre des projets d’adaptation lors de rencontres avec les producteurs internationaux.

Par Hocine Bouhadjera

