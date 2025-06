Morbihan : autodafé néonazi, des livres LGBTQ brûlés avant la Pride

Dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée par plusieurs comptes néofascistes, des individus se filment dans les rayonnages de la médiathèque municipale Elsa-Triolet de Lanester, commune limitrophe de Lorient.

Ils s’emparent de plusieurs livres avant de les déchirer et de les brûler dans un pot en terre cuite, en bord de mer. Le montage reprend ensuite des images historiques des autodafés nazis de 1933, suivies de symboles d'extrême droite tels que le « soleil noir » et la croix celtique.

D'après Libération, qui a vu les vidéos, les auteurs revendiqueraient explicitement leur geste : « Nous brûlerons vos livres à nouveau », menacent-ils dans la vidéo, signée du GUD (Groupe Union Défense), groupuscule d'extrême droite dissous en juin 2024 en raison de sa violence. La Digue, collectif néofasciste actif à Lorient, a également relayé les images.

L'élu écologiste de la 5e circonscription du Morbihan, Damien Girard, a annoncé son intention de saisir la justice.

Dans ce communiqué, il affirme : « Ces deux vidéos représentent une attaque frontale contre les idées de liberté, d'égalité et de fraternité de notre République et pose une cible sur le dos de toute la communauté LGBT+ », et qu'« elles [Ndr : les vidéos] constituent un appel à la haine d'une violence sans nom et une apologie explicite du régime hitlérien et des méthodes nazies. »

Le même jour, la Digue publiait une autre vidéo s’insurgeant contre la présence en section jeunesse de la médiathèque de deux ouvrages : Queer et fières de Rowan Ellis et Jacky Sheridan(Gallimard Jeunesse) et Vis ma meilleure vie : sexo de Maëlle Marchandon et Clarisse Bodzen (Solar).

Selon une employée de la médiathèque contactée par ActuaLitté, le sujet serait pris « à bras le corps » par la mairie : une réunion a eu lieu entre la médiathèque et la mairie.

La Bretagne, longtemps réfractaire aux idées du Rassemblement national, a connu en 2024 une progression inédite du parti de Marine Le Pen lors des européennes et législatives. Le vote RN, nourri par la colère face au déclin des services publics et les discours anti-immigration, se banalise désormais jusque dans les zones rurales. Aux législatives, les candidats RN se sont qualifiés au second tour dans 26 des 27 circonscriptions, un bouleversement pour cette région historiquement opposée à l'extrême droite.

S'il n'existe pas de lien formel avec le RN, ces actions s'inscrivent dans un environnement où l'extrême droite se banalise. Depuis deux ans et demi, la Bretagne subit une hausse des violences d'extrême droite. L'Humanité Magazine a recensé 85 actes d'intimidation et d'agressions.

En février dernier, Anton Burel, élu de Cintré, a été agressé par six individus aux slogans racistes et saluts nazis.

Crédits photo : pcorreia - Flickr

Par Ewen Berton

