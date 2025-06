Le livre de poche à l’honneur : Créteil relance son festival littéraire

Créé en 2009 par Jean-Edgar Casel et Gérard Collard, cofondateurs de la librairie La Griffe Noire, Créteil en Poche rassemblera plus de 250 auteur(e)s issus de tous les horizons littéraires : littérature générale, polar, romans jeunesse, new romance ou encore albums jeunesse. Le public pourra venir à leur rencontre tout au long du week-end.

Dans un environnement propice à la découverte et à la lecture, le festival proposera des séances de dédicaces, des rencontres littéraires, des lectures publiques, des animations et des ateliers créatifs destinés aux petits comme aux grands. Une ambiance conviviale et familiale accompagnera ce retour attendu du petit format, accessible et léger : le livre de poche.

La marraine et le parrain de l’édition 2025

Marie Sizun, marraine du salon, se dit ravie de participer à cette nouvelle édition, saluant l’esprit démocratique de la manifestation. Après une carrière d’enseignante en lettres, elle s’est lancée dans l’écriture « à un âge où certains cessent d’écrire », rappelant que plusieurs de ses seize ouvrages ont été soutenus par Gérard Collard et La Griffe Noire.

Jean-Philippe Blondel, parrain du festival, compare Créteil en Poche à « un Noël de début d’été », soulignant le plaisir partagé par les lecteurs et les auteurs, réunis autour du livre de poche et de la littérature à prix accessible. Le programme complet est à découvir ici.

Les Prix Créteil en Poche 2025

Les prix du festival récompenseront les livres au format poche les plus plébiscités de l’année écoulée. Un jury composé de professionnels du monde du livre désignera les lauréats dans quatre catégories. La remise des prix aura lieu le samedi 28 juin à 18h15.

Littérature française :

Hélène Gestern – Cézembre (Folio)

Cyril Gely – Le dernier thé de maître Soho (Points)

Yan Lespoux – Pour mourir, le Monde (J’ai Lu)

Clélia Renucci – Le pavillon des oiseaux (Le Livre de Poche)

Littérature étrangère :

Chris Whitaker – Duchess (Pocket)

Nguyen Phan Que Mai – Là où fleurissent les cendres (Points)

Anna Stuart – La sage-femme de Berlin (J’ai Lu)

J.R. Dos Santos – Spinoza, l’homme qui a tué Dieu (Pocket)

Polar français :

Salvatore Minni – Désobéissance (HarperCollins)

Jérémy Fel – Malgré toute ma rage (Rivage Poche)

Céline Ghys – Jules Verne contre Nemo (Mon Poche)

Angélina Delcroix – Jusqu’à l’amor (Hugo Poche)

Polar étranger :

R.J. Ellory – Au nord de la frontière (Le Livre de Poche)

Catriona Ward – Mirror Bay (Pocket)

Stuart Turton – L’étrange traversée du Saardam (10/18)

Valerio Varesi – La stratégie du lézard (Points)

Le jury de cette édition sera composé de Nicolas Hecht, Déborah Zitt et Nathan Lévêque (Babelio), Jean-Edgar Casel (La Griffe Noire), Marina Carrère d’Encausse (France Culture), Jean-François Dufeu (Grand Paris Sud Est Avenir), Valérie Expert (Sud Radio) et Cécile Lentier (Médiathèques de Créteil).

Le salon est co-organisé par le territoire Grand Paris Sud Est Avenir, la ville de Créteil et la librairie La Griffe Noire. La Librairie du Village, située dans le Centre Ancien de Créteil, sera également présente et proposera un large choix de mangas, romans graphiques et bandes dessinées.

Crédits photo : Créteil en Poche

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com