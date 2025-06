Éloquence : le premier prix littéraire de l'AFPAO attribué à Virgile Deslandre

Créé par l’AFPAO, ce prix vise à encourager auteurs et éditeurs à promouvoir l’art oratoire par des ouvrages exigeants et pédagogiques. Sélectionné parmi plusieurs publications consacrées à la rhétorique et à la prise de parole, le livre de Virgile Deslandre s’est imposé par sa capacité à conjuguer rigueur théorique et approche accessible, à destination tant des professionnels que des étudiants ou passionnés.

Lors de la cérémonie, qui a réuni au théâtre Bô des personnalités du monde littéraire, artistique et de la formation, l’accent a été mis sur la nécessité de renforcer la place du débat et du dialogue dans la société. À travers ce prix, l’AFPAO entend promouvoir la maîtrise de la parole comme compétence fondamentale, dans un contexte où la qualité des échanges publics devient un enjeu central.

Âgé de 22 ans lorsqu’il remporte le Concours Jeune Cicéron au Sénat, Virgile Deslandre incarne une génération engagée dans la redécouverte de l’éloquence. Diplômé de l’ENS Lyon et de HEC, il multiplie les casquettes : écrivain, comédien, musicien, formateur en communication et rhétorique. Il a notamment fondé le MBA Communication Publique & Influence à l’EFAP Lyon, créé des concours d’éloquence pour les jeunes et siège dans divers jurys.

Son ouvrage, fruit d’une longue réflexion et d’une retraite d’écriture dans le Vercors, propose une approche à la fois analytique et accessible de l’art oratoire. Plus qu’un manuel technique, Art oratoire : Apprendre à dire, interagir avec son public interroge en profondeur le lien entre l’orateur et son auditoire, insistant sur la responsabilité du locuteur et sur la centralité du plaisir d’écoute.

