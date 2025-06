La Société des Gens de Lettres renouvelle une partie de son Comité

Dans le but d’associer l’ensemble de ses membres aux décisions liées à la vie et à la gouvernance de l’association, la SGDL avait mis en place cette année un système de vote électronique. Le taux de participation enregistré aux délibérations de l’Assemblée générale s’élève à 25 %.

Cette année, les membres étaient appelés à élire huit membres du Comité. Selon les statuts de la SGDL, ce comité est composé de vingt-quatre auteurs élus pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Le renouvellement s’effectue par tiers tous les deux ans.

Trente-sept candidates et candidats s’étaient présentés. À l’issue du vote, ont été élus ou réélus au sein du Comité :

Mme Ella Balaert

Mme Muriel Barbery

Mme Emmanuelle Favier

M. Gilles Laporte

M. Marc Levy

Mme Marie Sellier

Mme Isabelle Sorente

Mme Séverine Weiss

Le Comité a adressé ses félicitations aux autrices et auteurs qui rejoignent cette instance et se réjouit de collaborer avec eux pour défendre collectivement les droits et les intérêts économiques, juridiques, sociaux, moraux et patrimoniaux des auteurs, traducteurs et illustrateurs du livre.

L’Assemblée générale s’est également prononcée sur le rapport d’activité 2024 de la SGDL. Celui-ci a été adopté avec 99 % de votes favorables, marquant la confiance des membres envers les actions menées par l’association en faveur des auteurs. Le rapport est accessible ici.

Enfin, à l’issue de l’Assemblée générale, le Comité a procédé à la réélection de M. Christophe Hardy à la présidence de la SGDL et de M. François Thiéry-Mourelet en tant que secrétaire général. Un nouveau bureau a également été constitué :

M. Christophe Hardy, Président

M. François Thiéry-Mourelet, Secrétaire général

Mme Ella Balaert, Secrétaire générale adjointe

Mme Evelyne Chatelain, Trésorière

Mme Isabelle Sivan, Trésorière adjointe

Mme Belinda Cannone, Vice-présidente aux affaires juridiques

Mme Emmanuelle Favier, Vice-présidente aux affaires sociales

M. Aram Kebabdjian, Vice-président aux affaires culturelles

Association reconnue d’utilité publique, la SGDL représente les auteurs de l’écrit et intervient sur les questions liées à leur statut. Elle mène un dialogue régulier avec les pouvoirs publics et les représentants de la chaîne du livre. Elle propose un accompagnement individuel aux auteurs, comprenant des conseils juridiques, sociaux et fiscaux, des formations et des aides sociales. Elle organise également chaque année la remise de prix littéraires dotés.

Crédits photo : La Société des Gens de Lettres (SGDL)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com