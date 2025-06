Les lettres codées de Marie Stuart au cœur d’un documentaire Arte

Raconté par Elsa Lepoivre de la Comédie-Française et réalisé par Augustin Viatte, ce documentaire coproduit par Arte France, Gedeon Programmes, ZDF, Lion TV pour la BBC et WNET Group, promet de révéler les dessous d'une énigme vieille de plus de quatre siècles.

En février 2023, à l'occasion du 436ᵉ anniversaire de l'exécution de Marie Stuart, une équipe internationale de passionnés composée de l'informaticien israélien George Lasry, le professeur allemand Norbert Biermann et le physicien japonais Satoshi Tomokiyo a révélé avoir percé le code de 57 lettres secrètes rédigées par la reine d'Écosse pendant sa détention en Angleterre.

Conservés à la Bibliothèque nationale de France et longtemps considérés comme perdus ou anonymes, ces documents codés reposaient à la vue de tous, dissimulés dans un fonds consacré aux correspondances italiennes du XVIᵉ siècle.

À l'aide d'une combinaison de logiciels d'intelligence artificielle et de méthodes manuelles, les trois chercheurs ont patiemment transcrit et décrypté un code homophonique particulièrement complexe, comportant jusqu'à 219 symboles distincts, parmi lesquels certains désignaient directement des personnalités politiques de l'époque, comme le roi de France Henri III ou la reine Élisabeth Iʳᵉ d'Angleterre.

Les lettres, rédigées en moyen français entre 1578 et 1584, révèlent les efforts incessants de Marie Stuart pour négocier sa libération, restaurer son influence politique et maintenir un réseau d'alliés en France et en Écosse. La correspondance met en lumière ses tentatives de pots-de-vin, ses supplications pour obtenir un traitement médical digne, ainsi que ses manœuvres pour organiser des alliances matrimoniales et peser sur les rivalités dynastiques européennes.

Ces documents authentifiés par l'historien britannique John Guy, spécialiste de la reine d'Écosse, constituent la plus importante découverte liée à Marie Stuart depuis un siècle. Ils offrent un éclairage inédit sur les tensions religieuses et politiques qui déchiraient l'Europe du XVIᵉ siècle, et confirment l'habileté de la souveraine à manier l'art du secret et du subterfuge dans un contexte où les femmes de pouvoir, surveillées et souvent condamnées, n'avaient d'autre choix que de se dissimuler derrière des codes et des alliances fragiles.

Le documentaire d'Arte, qui sera diffusé en 2025, reviendra sur cette enquête fascinante. Porté par la narration d'Elsa Lepoivre, il proposera une immersion dans les arcanes du pouvoir, de la cryptographie et des luttes de succession qui ont façonné l'histoire européenne, à travers le prisme des lettres codées d'une reine devenue l'une des figures les plus tragiques et romanesques de la Renaissance.

Crédits illustration : François Clouet - Wikipédia

Par Ewen Berton

