Suzanne, Simone et l’ombre de Ravensbrück : un hommage aux oubliées de la Résistance

Suzanne et Simone ne se connaissaient pas avant leur déportation. La première, jeune Bretonne issue d’un milieu bourgeois, est arrêtée après la bataille de Saint-Marcel pour avoir aidé les parachutistes SAS. La seconde, Simone, est agent du réseau franco-britannique SOE (Special Operations Executive), arrêtée pour sabotage et liaison avec la France libre.

C’est dans les camps allemands — d’abord à Ravensbrück puis à Neubrandenbourg — que les deux jeunes femmes se lient d’une amitié indéfectible, faite de gestes simples et vitaux : partager un bout de pain, soutenir l’autre dans les marches de la mort, rester ensemble malgré l’épuisement.

Ravensbrück, l’univers concentrationnaire nazi

Le parcours de Suzanne et Simone passe par Ravensbrück, un camp de concentration à part dans l’appareil nazi. Situé au nord de Berlin, il fut le seul camp conçu exclusivement pour les femmes. De 1939 à 1945, plus de 120.000 femmes et enfants y furent détenus, dont environ 8000 Françaises, principalement résistantes.

En 1945, une chambre à gaz fut construite dans le camp. Plusieurs milliers de détenues y furent assassinées. Ravensbrück fut ainsi un lieu d’extermination, en plus d’être un lieu de travail forcé, d’expérimentations médicales et de brutalité systémique. Le camp est longtemps resté en marge des récits officiels : camp féminin, mémoire silencieuse, femmes combattantes sans arme. Le documentaire comme les témoignages rappellent pourtant qu’il fut un espace majeur de la déportation politique féminine en Europe.

Une mémoire longtemps négligée

Au-delà de ces destins singuliers, l’historien Guillaume Pollack, présent à la conférence, a rappelé combien le rôle du SOE et de ses milliers d’agents français – 19.822 au total, dont 20 % de femmes – a été occulté après la guerre.

Son livre, L’armée du silence (éditions Tallandier, 2022 – et nouvellement en poche), redonne toute leur place à ces réseaux clandestins, notamment aux femmes, longtemps invisibilisées dans l’historiographie de la Résistance. L’ouvrage est un socle essentiel pour comprendre les logiques d’engagement, les tensions politiques de l’après-guerre et les fractures mémorielles durables entre France et Royaume-Uni.

Transmettre, tant qu’il est temps

Le webdocumentaire repose sur une bibliographie riche, mêlant témoignages anciens, travaux pionniers sur les réseaux franco-britanniques, et recherches historiques récentes. Il est conçu comme un outil de transmission, disponible en français et en anglais, déjà utilisé dans plusieurs établissements scolaires. Comme l’ont souligné les familles Latapie et Séailles, ce travail contribue à reconstruire des ponts de mémoire entre générations, mais aussi entre les nations.

Illustration : Le voyage de Compiègne à Ravensbrück en wagon plombé, par Suzanne Besniée, déportée au camp de Ravensbrück en 31 janvier 1944. (Centre national des arts plastiques, Hélène Peter)

Par Audrey Le Roy

