La Femme de ménage enfin détronnée... par sa propre traductrice

Un exploit à ne pas minimiser, puisque Rebecca Yarros parvient à placer exactement le même roman, en version broché cette fois, en 6e position avec 12.359 ventes. Deux fois le même livre dans un top 10, il se pourrait bien que ce soit du jamais vu. À noter que l'autrice de The Empyrean est, comme celle de La Femme de ménage, traduite par Karine Leforestier. Et si c'était elle la vraie star des meilleures ventes ?

Derrière, Freida McFadden n'a évidemment pas dit leur dernier mot, et il faudra à Rebecca Yarros beaucoup d'opiniâtreté pour garder la tête la semaine prochaine. En effet, La Femme de ménage se marie (City) tient bon en deuxième position, avec 20.182 ventes, suivie du premier tome, La Femme de ménage (J'ai lu), qui confirme son succès au fil des mois avec 18.864 exemplaires vendus pour sa 90e semaine de commercialisation.

Le crépuscule de La Femme de ménage ?

Les secrets de la Femme de ménage (J'ai lu), prend la 4e place (15.782 ventes) et La psy (J'ai lu), toujours signé McFadden, s'installe en 5e position (15 345 ventes). Pour la suite, rassurez-vous, pas de nouvelle Femme de ménage en vue dans ce top 10.

Plus de 4 ans après la mort de son créateur Kentarō Miura, le manga culte Berserk fait une entrée remarquée à la 7e place avec 8561 exemplaires pour le deuxième tome de son édition prestige, tandis que Raphaël Quenard continue de squatter le top 10 avec Clamser à Tataouine grâce à ses 8338 ventes.

Virginie Grimaldi occupe, elle aussi, toujours le terrain en format poche avec Plus grand que le ciel (9ᵉ place pour 7924 exemplaires vendus) et Jean-Baptiste Andrea ferme la marche du top 10 avec son prix du roman Fnac — et aussi, nous dit-on à l'oreillette, Prix Goncourt — 2023, Veiller sur elle, qui séduit 6002 lecteurs de plus.

Avec 105 positions perdues, la chute de la semaine revient à Poupette Kenza, qui s'était pourtant fait une place dans notre top 10 alternatif il y a quelques semaines. Concernant la santé du marché, les signaux restent au rouge. Avec un volume total de 3,7 millions d'exemplaires vendus, et 46,828 millions € de chiffre d'affaires, la baisse sensible observée la semaine dernière se confirme, voire se transforme en dégringolade.

Comparé à la semaine 24, c'est 19 % de moins en volume et 18 % de moins en chiffre d'affaires. Si on regarde les données de l'an dernier à la même période, on arrive à un - 26 % en volume, et - 21 % en chiffre d'affaires. Vertigineux.

