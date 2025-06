Errance hallucinée au Musée international du Manga de Kyoto

Je savais qu’il existait. On m’en avait parlé comme d’un temple du 9e art japonais, un sanctuaire pour fans hardcore, un aimant à collectionneurs et universitaires un peu trop sérieux. Ce que je n’avais pas compris, c’est l’ampleur du délire.

Dès l’entrée, le ton est donné : des étagères gigantesques, montées jusqu’au plafond, couvertes de mangas. Des dizaines de milliers. 50.000 volumes rien qu’en accès libre. Ça sent le papier, l’encre et l’obsession. Trois étages, un sous-sol, et la sensation bizarre de pénétrer dans le cerveau collectif d’un pays où le manga n’est pas un loisir, mais une religion d’État.

Oubliez la bibliothèque municipale. Ici, on lit partout

Sur les banquettes, par terre, dans les coins de couloir, voire même sur les marches d’escalier — une marée silencieuse de lecteurs hypnotisés. Pas un bruit, à part le froissement des pages. Certains sont là depuis l’ouverture, visiblement prêts à tenir le siège jusqu’à la fermeture. Ça pourrait ressembler à un hôpital psychiatrique version pop culture, si ce n’était pas aussi jubilatoire.

Petite précision utile : sauf quelques sections dédiées aux mangas étrangers, tout est en japonais. Si comme moi, tu baragouines à peine trois mots et que les kanji te donnent des sueurs froides, tu peux toujours feuilleter les pages en admirant les dessins. C’est déjà un voyage.

Un musée, un labo, un bunker de papier

Le lieu n’est pas qu’une simple vitrine. C’est un projet sérieux, né en 2006 d’une alliance entre la ville de Kyoto et l’Université Kyoto Seika, temple académique du manga. Leur objectif ? Rien de moins que de préserver, étudier, sacraliser cette culture omniprésente.

Résultat : 300.000 articles accumulés dans les réserves. Des trésors poussiéreux de l’époque Edo aux magazines jaunis de l’ère Meiji, jusqu’aux séries modernes et publications étrangères. Ici, on archive la culture populaire comme d’autres planquent les manuscrits du Moyen Âge.

Le bâtiment lui-même raconte une histoire : une vieille école primaire de l’époque Showa (1926-1989), reconvertie en temple du manga. Les salles de classe ont laissé place aux expositions, aux rayonnages et aux ateliers de dessin. Ironique : on vient y apprendre, mais plus de maths ni de poésie classique — ici, c’est case par case, planche par planche, qu’on décode la culture japonaise.

L’expérience totale, entre lecture compulsive et fièvre consumériste

Le musée va plus loin que la simple contemplation. Chaque week-end et durant les vacances, des ateliers d’illustration sont proposés, parfois avec des artistes internationaux. Les plus jeune s’y essayent avec maladresse, les adultes un peu gênés griffonnent à côté. Tout ça dans une ambiance bon enfant, où l’admiration compense le manque de talent.

Et puis, impossible d’éviter la boutique. Un piège à yen parfaitement rodé : plus de 1 500 figurines, goodies, livres rares, objets collectors en tout genre. Même moi, pourtant immunisé contre le consumérisme — enfin, c’est ce que je croyais —, j’ai failli craquer pour un porte-clé Totoro et une édition limitée de One Piece. Le café, lui, prolonge le plaisir avec ses murs couverts d’autographes : Miyazaki, Sattouf, Bagieu, et tant d’autres. Tu bois ton latte sous les regards bienveillants des demi-dieux du crayon.

« What is Manga? » : tentative d’explication rationnelle

Dans une salle à part, l’exposition permanente tente de répondre à la question qui obsède les non-initiés : qu’est-ce que le manga ? Huit panneaux explicatifs, des objets, des schémas, tout est là pour t’expliquer l’histoire, les genres, les outils, le processus de création.

C’est didactique, bien foutu, accessible, même en anglais. On en ressort avec la certitude que le manga n’est pas juste un divertissement : c’est un miroir social, un laboratoire artistique, une industrie pesant plusieurs milliards.

Et pour ceux qui veulent repartir la tête encore plus pleine, le musée a édité un superbe livre illustré, publié d’abord en japonais par Seigensha, puis traduit en anglais par Cathy Sell en mars 2025. Détail intéressant : jusqu’au 30 juin, il est vendu à prix réduit aux visiteurs du musée. Montrez votre ticket d’entrée, repartez avec le livre sous le bras, et vous voilà officiellement membre du clan.

Les mains derrière les chefs-d’œuvre

Mais le clou du spectacle se cache un peu plus loin, dans une pièce à part, presque secrète. Ici, derrière des vitres, sont exposées les moulures des mains des plus grands auteurs et autrices de manga. Le détail est saisissant : ces mains tiennent un crayon, un pinceau, un stylo… figées pour l’éternité dans le geste de création.

On y retrouve Chiba Tetsuya, le père d’Ashita no Joe, Yasuhiko Yoshikazu, concepteur des personnages de Gundam, Miyazaki Hayao, le maestro de l’animation, Himekawa Akira, auteur des adaptations de The Legend of Zelda, ou encore Kazuo Umezu, maître de l’horreur manga, disparu en 2024.

Et là, surprise : des artistes francophones ont aussi laissé leur empreinte. Les mains de Riad Sattouf, Pénélope Bagieu, Pierre Christin, Olivier Ledroit, Jacques de Loustal… Un joli pied de nez à l’idée que le manga serait réservé aux seuls Japonais. Ces mains racontent une autre histoire : celle d’une passion planétaire, qui franchit les frontières et les langues.

Frustration ultime : photos interdites dans cette section. Mais après tout, peut-être qu’il vaut mieux garder ça dans un coin du cerveau. Le souvenir est souvent plus beau que le cliché flou pris en douce.

Qu'en dire de plus, en réalité ?

Le Musée international du Manga de Kyoto n’est pas un musée. C’est un vortex. Un trou noir de papier où tu peux disparaître des heures, des jours. Un endroit où le temps s’arrête, où la réalité s’efface derrière les cases, les bulles et les personnages en noir et blanc.

Que tu sois un fan hardcore ou juste un curieux en goguette, tu en ressors un peu étourdi, un peu fasciné. Et si tu n’aimes pas le manga, sois prévenu : après ça, tu risques de revoir ton jugement.

Infos pratiques, pour ceux qui voudraient faire le voyage

📍 452 Kinbukicho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-0846

🕙 Tous les jours de 10 h à 17 h (fermé le mercredi et jours fériés)

💴 1 200 yens pour les adultes, 400 yens pour les 13-18 ans, 200 yens pour les 6-12 ans

🎟️ Pass annuel : 6 000 yens (environ 37 euros)

🌐kyotomm.jp/en

Crédits photos : Valentine Costantini / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com