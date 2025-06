Rentrée littéraire 2025 : Cédric Sapin-Defour revient en librairie en août

L’auteur parviendra-t-il à émouvoir la France avec son nouvel ouvrage, Où les étoiles tombent, comme il l’avait fait avec le récit d'une histoire d'amour avec son chien Ubac ?

Quand l’amour affronte l’épreuve

Cette fois, le vendredi 12 août 2022, au fond d’une vallée éclatante de lumière, dans la province de Bolzano, un couple s’apprête à s’élancer dans les airs. Libres, affranchis des contraintes, ils vont, portés par leur passion des chemins et des cimes, cueillir l’instant, jouer avec le temps. Cédric et Mathilde, inséparables amoureux de la montagne, ont répété mille fois ce geste : se jeter dans l'air pur, en parapente. Mais ce jour-là, qu’aurait pu leur souffler l’idée du danger ? « Quand des amis sont morts en montagne, je n’ai jamais pu me défaire de cette question : au matin, en se levant, savaient-ils qu’ils allaient mourir ? »

Le jour venu, Cédric se retourne : Mathilde n’est plus là. Disparue. Où est-elle ? Où cette étoile au rire « infracassable » est-elle tombée ? Est-elle en vie ? Si elle a survécu, comment, dans l'urgence haletante qui conduit Cédric vers le lieu de la chute, pourra-t-il le découvrir ?

Construit comme une succession de scènes tendues, brassées comme les cartes d’un jeu autour du jour J et de sa chronologie dramatique, ce récit retrace les faits avec précision, partage son éditeur. Et de décrire : « Ode à la beauté de l'instant, roman-vrai d'un couple à l'unisson de son désir de liberté, ce livre puissant interroge aussi ceux qui échappent au pire : comment surmonter l'épreuve ? Et même si l'autre survit, qu'est-ce qui meurt en soi ? »

On l'aura compris, Cédric Sapin-Defour se fait à nouveau témoin direct et narrateur de ce livre. Le premier ouvrage de cet arpenteur des montagnes, traduit dans 25 langues, a par ailleurs été adapté en bande dessinée par le dessinateur José Luis Munuera, publiée par Le Lombard en mai 2025. Elle s'est écoulée à 12.306 exemplaires, d'après Edistat.

Le livre de Cédric Sapin-Defour arrive par ailleurs sur scène dans une adaptation de Véronique Boutonnet. Cette pièce racontera, là-encore, l’histoire d’un amour inconditionnel entre un homme et son chien, treize années de complicité viscérale. Au cœur du récit : la forêt, libre, mystérieuse et fascinante, cadre des souvenirs et des rêves. Mis en scène par Richard Arselin et Véronique Boutonnet, avec Marie-Hélène Goudet, il se jouera au Théâtre Le Petit Chien à Avignon du 5 au 26 juillet.

Son odeur après la pluie est enfin en cours d’adaptation au cinéma.

D'autres seconds romans

À noter, toujours côté second roman et récit de soi, le retour d'Anthony Passeron. Son premier ouvrage, Les Enfants endormis, publié en 2022 aux éditions Globe, avait rencontré un large succès critique et remporté plusieurs distinctions, parmi lesquelles le Prix Wepler, tout en figurant parmi les finalistes du Prix du Livre Inter. L'ouvrage s'est vendu à près de 60.000 exemplaires, tous formats confondus.

Cette fois chez Grasset, il revient avec Jacky. À la charnière des années 1980 et 1990, Anthony et son frère jumeau grandissent au sein d’une famille paternelle soudée, dans une vallée enclavée de l’arrière-pays niçois. Entourés de leurs grands-parents affectueux, d’une cousine frappée par une maladie inexpliquée et d’un jeune oncle plein de vivacité, ils découvrent ensemble une passion nouvelle : les jeux vidéo, transmis par leur père, Jacky.

De Space Invaders à Zelda, de Nintendo à Sega, l’univers des consoles devient, pour Anthony et son frère, à la fois un terrain d’exploration et un abri. Tandis que les prouesses techniques de ces machines évoluent, leur conscience du monde qui les entoure se précise. Face aux attentes pesantes, à l’ennui d’une vie sans perspective et aux épreuves familiales qui s’annoncent, les jeux deviennent un refuge. Jusqu’au jour où leur père disparaît brutalement.

Croisant son histoire personnelle avec celle des pionniers du jeu vidéo, il signe une déclaration d’amour au père absent, tout en évoquant la blessure indélébile de l’abandon. C’est aussi une chronique sociale, à la fois tendre et amère, portée par cette question lancinante : « J’aurais voulu qu’on se demande enfin quelle malédiction, quelle pluie de mépris, de bêtise et de brutalité tombait depuis des décennies, des siècles peut-être, dans cette vallée que certains n’avaient d’autre choix que de fuir », partage-t-il.

Anthony Passeron est né à Nice en 1983. Il a grandi dans l’arrière-pays azuréen avant de suivre des études de géographie. Il enseigne aujourd’hui les lettres, l’histoire et la géographie dans un lycée professionnel.

Dans les second romans événements de la rentrée littéraire 2025, le nouveau Fatima Daas, Jouer le jeu, qui paraîtra le 22 août chez l'Olivier.

Kayden est bien entourée. À la maison, il y a sa mère, Aïsha, qui, malgré la fatigue accumulée par le travail, trouve toujours un moment à lui consacrer. Et puis il y a Shadi, sa grande sœur, complice depuis toujours. Au lycée, Kayden peut compter sur ses amis : Nelly, passionnée de sport, Samy, éternel rêveur, et Djenna, qui garde toujours un regard lucide et perçant sur le monde. Kayden les observe évoluer, chacun occupant à sa manière les cases imposées par un système trop rigide à ses yeux.

Elle consigne dans ses écrits ce qu’elle perçoit, mais aussi ce qui lui échappe encore. Jusqu’au jour où Mme Fontaine, leur redoutée professeure de littérature, découvre ses textes. À cet instant, Kayden le comprend : une brèche s’est ouverte. Elle pourrait être la prochaine à réussir le concours d’entrée à Sciences Po...

À LIRE - De Harlan Coben à Mathieu Belezi : quelques auteurs de la rentrée littéraire 2025

Née en 1995 à Saint-Germain-en-Laye, Fatima Daas a grandi à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, où ses parents, originaires d’Algérie, se sont installés. Issue d’une fratrie nombreuse, elle développe très tôt un goût prononcé pour l’écriture. C’est au collège qu’elle commence à s’affirmer, revendiquant le droit d’exprimer ses idées et rédigeant ses premiers textes.

Son premier roman, La Petite Dernière, publié en 2020 aux Éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia, a connu un large écho et a été traduit dans plusieurs langues. Son adaptation cinématographique, réalisée par Hafsia Herzi, sortira en salle le 1ᵉʳ octobre 2025. Elle a été sélectionnée en compétition officielle au Festival de Cannes 2025. L'ouvrage s'est écoulé à plus de 80.000 exemplaires, tous formats confondus.

